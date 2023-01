MTI-Népszava;

memoár;Harry herceg;brit királyi család;Harry Potter-regények;bestseller;

2023-01-11 06:59:00

Bestsellernek ígérkezik Harry herceg memoárja, utoljára a Harry Potter könyeveket kapkodták el ennyien a polcokról

A könyv magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel.

A példátlan sikerű Harry Potter-regényfolyam egyes köteteinek megjelenése óta nem volt akkora kereslete könyvnek, mint Harry sussexi herceg kedden megjelent memoárjának. A Spare (Tartalék) című 407 oldalas műből - amely magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel - a globális kiadó, a Penguin Random House brit érdekeltsége (Transworld Publishers) a forgalmazás első napján 400 ezer példányt értékesített könyv, e-könyv, illetve hangoskönyv formájában.

A két legnagyobb angliai hagyományos könyvesbolt-hálózat, a Waterstones és a WH Smith a szokásos időpontnál hamarabb kinyitotta üzleteit, bár a boltok előtt ezúttal nem voltak akkora sorok, mint a Harry Potter-epizódok megjelenése előtt. Az eddigi abszolút rekordot a Harry Potter és a halálos szentek (Harry Potter and the Deathly Hallows) című regény tartja. J. K. Rowling brit író regényfolyamának hetedik epizódjából, amely 2007 júliusában került a piacra, a megjelenés utáni első teljes napon az Egyesült Királyságban 2,65 millió, az Egyesült Államokban 8,3 millió - vagyis csak a két legnagyobb angolszász piacon majdnem 11 millió - kelt el.

Larry Finlay, a Transworld vezérigazgatója kedd este a BBC-nek elmondta, a cégnél mindig is tudták, hogy Harry herceg új memoárját elkapkodják majd a polcokról, de az elsőnapi kereslet a legvérmesebb várakozásokat is felülmúlta. „Úgy tudjuk, hogy ennél több csak a másik Harryről szóló könyvből fogyott az első napon” - fogalmazott a Penguin Random House brit érdekeltségének vezetője. A hetek óta tartó óriási várakozást csak fokozták azok a részletek, amelyek a megjelenés előtt egyébként hétpecsétes titokként őrzött könyvből idő előtt kiszivárogtak.

Nyilvánosságra került például az a rész, amelyben Harry - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, a tavaly szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő unokája - felfedi, hogy bátyja, Vilmos trónörökös egy vita hevében tettlegességre ragadtatta magát vele szemben. A vita Harry amerikai felesége, Meghan hercegnő körül robbant ki, akit a könyvrészlet szerint Vilmos nehéz természetűnek, gorombának, nyers modorúnak nevezett, Harry viszont azzal vádolta bátyját, hogy „a sajtóban Meghanról elterjedt narratívát szajkózza”. A szóváltás odáig fajult, hogy a trónörökös állítólag elvesztette önuralmát, és káromkodások közepette, a gallérjánál fogva a padlóra teremtette öccsét, miközben nyakláncát is elszakította - olvasható a kedden hivatalosan is hozzáférhetővé vált kötetben.

A memoár címe arra a keserűségre utal, amelyet Harry érez amiatt, hogy ő csak a „tartalék" a brit királyi családban. Az elterjedt mondás szerint ugyanis a mindenkori uralkodó akkor gondoskodik megfelelően a trónutódlásról, ha házasságából születik egy trónörökös (heir) és egy tartalék is (spare). Harry jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban, Vilmos ugyanakkor az első, aki édesapja, III. Károly után majdan az Egyesült Királyság következő uralkodója lesz.

Hatalmas feltűnést keltett az a rész is, amelyben Harry feltárja, hogy afganisztáni katonai szolgálatai alatt 25 embert ölt meg. A herceg tíz évet töltött a brit fegyveres erők kötelékében, és kétszer szolgált az afganisztáni tűzvonalban. Könyvében erről azt írja, hogy a legtöbb katona nem tudja, hány ellenséget ölt meg a csatákban, mivel az összecsapások körülményei közepette gyakori a célzás nélküli tüzelés. „A laptopok és az Apache-ok korában” azonban az ő két afganisztáni szolgálatának minden mozzanatát rögzítették, és mindig pontosan tudta, hogy hány ellenséges fegyverest ölt meg. „Az én esetemben ez a szám huszonöt. Ez nem tölt el megelégedettséggel, de nem is szégyellem” - fogalmaz memoárjában a herceg. Hozzáteszi, a csatatéren csak úgy lehet harcolni, ha a katona az ellenséget nem embernek, hanem a tábláról eltávolítandó sakkfigurának tekinti.

Ez a szövegrészlet felháborodást keltett a brit hadseregen belül is. Tim Collins nyugalmazott ezredes, aki a 2003-ban kezdődött iraki háború idején a brit kontingens egyik parancsnoka volt, a brit fegyveres erők lapjának (Forces News) nyilatkozva úgy fogalmazott: a hadseregben „mi nem így viselkedünk és nem így gondolkodunk”. Arra utalva, hogy Harry 25 ellenséges fegyveres megöléséről ír, Collins kijelentette, hogy „nem vésünk rovátkákat a puskatusba, ilyesmit soha nem is csináltunk”. Az ezredes „anyagi haszonszerzés céljából elkövetett tragikus szélhámosságnak” nevezte Harry herceg memoárját.

A könyvben Harry felfedi azt is, hogy Vilmossal együtt arra kérték apjukat, ne vegye feleségül ifjúkori kedvesét, Camilla Parker-Bowles-t. Károly akkori trónörökös 15 évig élt házasságban Harry és Vilmos édesanyjával, az 1997-ben tragikus autóbalesetben elhunyt Diana hercegnővel, de az utolsó éveket már különváltan töltötték, majd 1996-ban el is váltak. A könyvben Harry leírja, ő és bátyja megígérte Károlynak, hogy szívesen látják Camillát a családban, csak azt kérték, hogy ne vegye feleségül. Károly azonban nem hallgatott rájuk, 2005-ben összeházasodott kedvesével, akivel a Dianával kötött házassága alatt is fenntartotta bensőséges kapcsolatát. Az esküvő után Károly második felesége a Kamilla, Cornwall hercegnője címet viselte, férje trónra lépése óta pedig ő a „Queen Consort”, vagyis az uralkodó királynői rangú hitvese, és ugyanúgy felségnek kell szólítani, mint a királyt.

Harry és Meghan 2020 márciusában felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel együtt Kaliforniába költöztek. Kapcsolatuk a családtagokkal - különösen Vilmossal és feleségével, Katalin hercegnővel - azóta is feszült.