Az eltűnt német idő nyomában

Lassan már három éve, hogy nem Angela Merkel Németország kancellárja. Bár a lehető legritkábban jelenik meg a nyilvánosság előtt, napi politikai kérdésekhez pedig nem szól hozzá, azt sem lehet állítani, hogy teljesen „kikerült volna a képből” Németországban.