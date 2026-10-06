Rövid, szórakoztató történetek – szilánkok – Sík Endre memoárjaitól a WC-prózáig. Hatodik rész.
Egy magyar földön ritka self-made man története.
Lassan már három éve, hogy nem Angela Merkel Németország kancellárja. Bár a lehető legritkábban jelenik meg a nyilvánosság előtt, napi politikai kérdésekhez pedig nem szól hozzá, azt sem lehet állítani, hogy teljesen „kikerült volna a képből” Németországban.
Egyszerre 36 országban adták ki a börtönben nyolc hónapja meghalt orosz ellenzéki vezető visszaemlékezéseit. Özvegye, Julija számára fontos volt, hogy minél több emberhez eljuttassa a hangját.
Megírta visszaemlékezéseit Nagy-Britannia legrövidebb ideig szolgáló miniszterelnöke.
Eddigi pályafutása mérlegének megvonására készül Boris Johnson, visszatekintése késleltetheti esetleges politikai ambícióit.
A könyv magyarul március 17-én jelenik meg a Corvina kiadásában, Tartalék címmel.
Zerkowitz Judit: Megtörtént. Minden szó igaz című műve drámaiságának egyik forrása a felismerés elkésettsége, a lehetőségek elszalasztásának véglegessége.
Ladányi János memoárja leginkább nevelődéstörténet, érinti a lokálpatrióta kötődéseket, a barátságok, elemi kapcsolatok életmentő jelentőségét.
Az Oscar-díjas színész krónikája őrültebb karaktert rejt, mint akiket életében eddig eljátszott.
Nem volt háborús bűnös jogi értelemben, úgy élt, ahogy a legtöbb német, nem tudott, mert nem akart tudni semmiről, ami nem rá tartozott.
Bruce Springsteen amerikai rock legenda életrajzi írása szeptemberben jelenik meg - híres albumának címe után - Born to Run (Futni született) címmel, jelentette be a a CNN amerikai hírügynökség.
Sir Tom Jones hetvenöt évesen írta meg visszaemlékezéseit, amely legújabb stúdióalbumával együtt október 8-án kerül forgalmazásba.
Chicago politikai „lövészárkaiban” kezdett újságíróként dolgozni, majd átnyergelt a másik oldalra, kampánytanácsadó céget alapított. Igyekezett olyan ügyek mellé állni, amelyekben hitt. Barack Obama lett számára az „álomjelölt”, aki mellett leginkább megvalósíthatta elképzeléseit. David Axelrod, Obama fő kampánystratégája „Hívő. Negyven év a politikában” címmel tette közzé memoárját. A szakértő jelenleg a brit munkáspárti vezér, Ed Miliband kampányát segíti.
Hillary Clinton nyárra szeretné befejezni memoárját a külügyminisztériumban töltött évekről.