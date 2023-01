P. L.;

letartóztatás;Brazília;zavargások;igazságügyi miniszter;Jair Bolsonaro;

2023-01-11 08:53:00

Letartóztatták Jair Bolsonaro volt igazságügyi miniszterét

Anderson Torres áll a tárgyalás elébe.

Elrendelte a brazil legfelsőbb bíróság Anderson Torresnek, Brazíliaváros vasárnap leváltott rendőrfőnökének, egyben Jair Bolsonaro volt igazságügyi miniszterének letartóztatását - írja a Reuters, miután a bukott brazil elnök több ezer híve katonai puccsot követelve megrohamozta a brazíliavárosi kongresszus épületét, az elnöki palotát és a legfelsőbb bíróság épületét, egy héttel az új elnök, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva beiktatása után.

Amint arról korábban már beszámoltunk, a rohamozás jelentős biztonsági aggályokat vetett fel, a zavargók ugyanis nyolc kilométeren át szabadon vonulhattak a hadsereg főhadiszállásától az összes minisztériumnak otthont adó Esplanada dos Ministérioson, amíg el nem érték a Praça dos Três Poderest, ahol a kongresszus, az elnöki palota és a legfelsőbb bíróság épülete is áll. Mások mellett a Lula-kormány tisztségviselői akkor is a fővárosi szövetségi terület biztonsági erőit hibáztatták, amelyet Anderson Torres vezetett. A tüntetők közül legkevesebb 300-at tartóztattak le, az erőszakot Jair Bolsonaro is elítélte.

Anderson Torres a zavargások időpontjában nem tartózkodott Brazíliában, de azt mondta, visszatér az országba és áll az eljárás elébe. A legfelsőbb bíróság egyébként Fabio Augusto Vieira, a brazil katonai rendőrség vezetőjének letartóztatását is elrendelte, akinek a kulcsfontosságú brazil kormányzati épületek védelméért kellett volna felelnie. Ő egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

A testület azzal indokolta a döntését, hogy nem biztosították a zavargások ideje alatt a megfelelő védelmet, emellett engedélyezték, hogy Jaír Bolsonaro hívei szervezetten, mintegy 100 busszal érkezzenek a helyszínre.