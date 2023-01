Támadás a demokrácia ellen, a bukott elnök, Jair Bolsonaro több ezer híve megrohamozta a brazil törvényhozás épületét

P. L.;Á. Z.;

Brazília;zavargások;Luiz Inácio Lula da Silva;Jair Bolsonaro;

2023-01-08 21:23:00

Az eset kísértetiesen hasonlít az washingtoni Capitolium 2021. január 6-i ostromára, miközben Jair Bolsonaro már az országot is elhagyta, nehogy felelősségre vonják.

Vasárnap a bukott brazil elnök, Jair Bolsonaro több ezer híve rohamozta meg a brazíliavárosi kongresszus épületét a fővárosi, brasíliai Praça dos Três Poderesen, egy héttel az új elnök, a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva beiktatása után – írja a Folha de São Paulo

A populista, oltásellenes, az Amazonas esőerdeinek pusztításában jeleskedő brazil exelnök hívei nem hajlandóak elfogadni a választás eredményét, amelyen Bolsonaro vereséget szenvedett Lulától. A puccsisták az új elnök lemondását és a hadsereg beavatkozását követelik.

All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential

palace, and realms of power in Brazil.

Unbelievable scenes.



pic.twitter.com/q0ywe88ubm