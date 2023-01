Rónay Tamás;

Csehország;Milos Zeman;elnökválasztás;Andrej Babis;

2023-01-13 20:30:00

Egy korszak véget ér, Orbánt Macronra cserélték

Államfőként kíván visszatérni Andrej Babiš volt cseh miniszterelnök. Az első fordulót megnyerheti ugyan, de a második körben igen nehéz dolga lesz.

Egy korszak ér véget Csehországban. Milos Zeman márciusban távozik a prágai Várból, s a csehek azt remélik, szalonképesebb politikus váltja majd. Pénteken és szombaton rendezik meg az elnökválasztás első fordulóját, melynek legnagyobb esélyese Andrej Babiš. Ha győzne is, vélhetően ez csak pünkösdi királyság lenne részéről, mert a két héttel később esedékes második fordulóban minden jel szerint kénytelen lesz beérni a második hellyel. Igaz, ennyire egyelőre nem érdemes előreszaladni az időben.

Már nem sokkal azután, hogy Babis pártjával, az ANO-val elvesztette a 2021 októberében megrendezett cseh parlamenti választást, sejteni lehetett, hogy annyira könnyen nem nyugszik bele az ellenzéki szerepkörbe. Ezért senkit sem ért meglepetésként, amikor kiderült, hogy elnökként kíván indulni. Ezzel revansot vehet Petr Fialán, megkeserítheti a miniszterelnök életét. Csehországban más parlamenti demokráciákhoz képest valamivel nagyobbak az elnök jogkörei, sőt, Zeman előszeretettel feszegette az alkotmányosság határait.

Kétségtelen, hogy az ANO jelentős bázissal rendelkezik, elsősorban az idősebbek körében népszerű, s erre a táborra építhet Babis. Szerencséjére épp pár nappal az első forduló előtt mentette fel a prágai városi bíróság az úgynevezett Gólyafészek ügyben. Azzal gyanúsították, hogy több mint egy évtizede a Gólyafészek nevű szabadidőközpont építésekor egyik cége jogosulatlanul szerzett 50 millió koronás (825,5 millió forint) európai uniós támogatást. Az államügyészség hároméves feltételes szabadságvesztés és tízmillió korona (165 millió forint) pénzbírság kiszabását kérte, de a bíróság megalapozatlannak találta a vádakat, és a volt miniszterelnököt felmentette.

Vélekedések szerint az ítélet Babis esélyeit növelheti, mert sok bizonytalan szavazó vélekedhet úgy, hogy lám, igaza volt a volt kormányfőnek és csak politikai támadás áldozata volt. Ugyanakkor azért nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy komoly politikai tőkét kovácsolhat az ügyből, mert az elutasítottsága is nagy.

Babis a finisben még egy sikert aratott: Párizsban fogadta Emmanuel Macron. Érték is bírálatok emiatt a francia elnököt, bár ne feledjük, Macron és Babis pártja is az Európai Parlament liberális, Renew Europe nevű frakciójában foglal helyet. A kontraszt mindenesetre óriási: röviddel a 2021-es parlamenti választás előtt még Orbán Viktor mellett mosolygott Babiš, amint azonban a Deník N megállapította: most is meg akarta szerezni egy külföldi politikus támogatását, „csak ne Orbán legyen”. A magyar kormányfő oroszbarátsága mostanság nem éppen jó ajánlólevél egyetlen cseh politikus számára sem. Zeman egyébként jelezte, Babišt támogatja, ami szintén nem biztos, hogy jelentős segítség lesz a volt kormányfőnek.

Babišnak két nagy ellenfele lesz. Egyikük a 61 éves Petr Pavel nyugalmazott tábornok, aki 2012-2015 között cseh hadsereg vezérkari főnöke volt, majd a NATO Katonai Bizottságának elnöke (2015-2018). Az elmúlt években élesen bírálta Zeman ötelnök oroszbarát politikája miatt. Most azonban megpróbálja megszólítani a leköszönő államfő szavazóit. Ezért kampányának szlogenje így hangzik: „Hozzuk vissza a rendet és a békét a Cseh Köztársaságba. A forum.cz hírportálnak adott interjújában elmondta, „az a célom, hogy a populizmus - vagy ami még rosszabb, a szélsőségesség - ne szivároghasson be a Várba". Ez nyilvánvaló utalás Zemanra, és arra, hogy megpróbálja helyreállítani az elnöki tisztség hitelét. Zeman nem csak a Nyugattal szembeni fellépésével okozott károkat, hanem elnökhöz nem igazán méltó stílusával sem.

A Cseh Köztársaságban Pavelt nagyra becsülik az elmúlt 30 évben elért katonai eredményei miatt. Hírnevét csak az rontja, hogy 1989 előtt tagja volt a kommunista pártnak, és a kommunista diktatúra idején a katonai hírszerzés ügynökeként képezték ki.

A jelöltek közül még a brnói Mendel Egyetem volt rektorának, Danuše Nerudovának (43) van esélye a második fordulóba való bekerülésre. Őt nem véletlenül nevezik a szlovák köztársasági elnök után a cseh Zuzana Čaputovának. Hasonló korosztály tagjai, meggyőződéses EU-pártiak, akik a jogállamiság védelmezői. Politikai nézeteik között sincs különbség. A közgazdász és kétgyermekes anya Nerudová is liberális nézeteket vall, de komoly hangsúlyt helyez a szociális politikára. Országunkat nem lehet vállalatként irányítani. És úgy sem, mintha katonai konglomerátum lenne. Úgy kell vezetni, mint egy családot. Mert egy családban mindig a leggyengébbre és a legsebezhetőbbre vigyázunk – mondta az E15 magazinnak

A cseh felmérések szerint az első két hely sorsa Babiš és Pavel között dől el. Nerudová ugyan decemberre megerősödött, de az utóbbi egy hónapban visszaesett. Ettől függetlenül akár ő, akár Pavel kerülne a második körbe, Babisnak nagyon nehéz lesz legyőznie bármelyiküket is.