Gál Mária;

Kazahsztán;diktátor;

2023-01-14 16:19:00

Teljesen kiszorult a hatalomból Nurszultan Nazarbajev

Hatályon kívül helyezték pénteken azt a törvényt, amely jelentős hatalommal, privilégiumokkal, mentelmi joggal ruházta fel Nurszultan Nazarbajev volt elnököt és családját, aki három évtizeden át irányította Közép-Ázsia legnagyobb országát. A független Kazahsztán első elnöke, családja és klánja a tavaly év eleji zavargásokig politikailag és gazdaságilag egyaránt uralta az országot, ezzel a törvénymódosítással teljesen kiszorult a hatalomból. Ez azonban csak a záróakkordja volt annak a jogi és politikai reformnak, amelyet Kaszim-Zsomart Tokajev elnök elindított a tavalyi puccskísérlet következtében.

A személyi kultuszáról ismert, mindenható volt elnököt, aki az ország új fővárosát is saját magáról nevezte el, többek között megfosztották a "nemzet vezetője", az Elbaszi megtisztelő címétől is. Megszűnt javainak érinthetetlensége is. A Nurszultanra átnevezett főváros már 2022 szeptemberében visszakapta eredeti nevét, azóta újra Asztana lett. A 82 éves diktátor közeli munkatársait és bizalmasait az elmúlt hónapokban már eltávolították felelős pozícióikból.