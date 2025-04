OV 88-22 – Egy dicsőséggel induló, de dicstelenül záródó pályafutás

A jelenlegi magyar miniszterelnök messze kitöltötte azt az időt, ami rá szabatott, sőt, annál jóval többet is. Amennyire lehet, annyira meg is mérgezte ezt az országot, amennyire lehet, annyira meg is osztotta ezt a társadalmat, és amennyire lehet, annyira be is oltotta a gyűlölködés szérumával.