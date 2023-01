P. L.;

2023-01-13 23:30:00

Országos bordélyhálózatot működtetett az állami média Kékfény című műsorának riportere

Lehet, elfelejtette, hogy a bűnügyi műsor nem azért van, hogy tippeket szerezzen belőle. Az MTVA nem reagált a hírre.

Országos bordélyházhálózat fenntartásával gyanúsítják az állami média bűnügyi műsorának, a Kékfénynek az egyik riporterét - értesült az RTL Híradó.

A nyomozás adatai szerint a meg nem nevezett 44 éves férfi 2021 augusztusa óta 13 lakást bérelt szerte az országban, ahol prostituáltak dolgoztak. Borsodi-Buss Emese, a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője a csatornát arról tájékoztatta, hogy a szexmunkások naponta 12 és 15 ezer forint közötti összegeket fizettek a férfinak az ingatlanokban elhelyezett széfbe dobva úgy, hogy közben élőképes videókapcsolatban voltak. Több mint 30 millió forintot szerzett így az elfogásáig, az összeget azonban fel is élte.

A lakások tulajdonosai állítólag nem tudtak arról, hogy mi történik náluk, mindenesetre a rendőrök minden érintett helyen házkutatást tartottak és volt, ahol az ott tevékenykedő prostituáltakat is megtalálták.

A 44 éves férfi a Kékfény riportereként bűncselekményekről szóló anyagok készítésével foglalkozott, ezért az RTL Híradó az üggyel kapcsolatban kereste az MTVA-t, azt szerették volna megtudni, hogy még mindig náluk dolgozik-e a gyanúsított, illetve vizsgálják-e, hogy az általa elkövetett bűncselekmények befolyásolhatták-e a riportjait valamilyen módon. Választ nem kaptak, pedig már csak amiatt is lényeges lett volna, mert az is kiderült, hogy a férfi ráadásul büntetett előéletű és jelenleg is több ügyben zajlik ellene büntetőeljárás.

A férfi teljes beismerő vallomást tett, büntetett előélete miatt a bíróság szökéstől tartva elrendelte a letartóztatását. Elítélése esetén akár 5 év börtönt is kaphat.