nepszava.hu;

letartóztatás;késelés;Újbuda;Központi Nyomozó Főügyészség;rendőrgyilkosság;indítvány;

2023-01-14 12:27:00

Az ügyészség a bíróságon indítványozta az újbudai rendőrgyilkos letartóztatását

A nyomozó hatóság szerint a gyanúsított férfinál a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye is fennáll.

A Központi Nyomozó Főügyészség indítványt tett annak a 35 éves férfinak a letartóztatására, aki csütörtök este Budapest XI. kerületében három rendőrre támadt késsel, mindhármukat megszúrta, egyiküket halálosan – derült ki az ügyészségi portálon olvasható szombati közleményből. Az újbudai rendőrgyilkosság után a villamosmegállóban elfogott férfit több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberöléssel gyanúsítják.

A nyomozó hatóság indítványában kiemelte, hogy a gyanúsított esetében fennáll a szökés, elrejtőzés és a bűnismétlés veszélye is. Megjegyezték azt is, hogy a férfi büntetett előéletű, korábban is erőszakos bűncselekmények miatt ítélték el, cselekményét garázdaság és testi sértés miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt követte el, és hasonló bűncselekmény miatt jelenleg más büntetőeljárás hatálya alatt is áll.

A csütörtöki rendőrgyilkosság és támadás miatt a férfi terhére rótt bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés. A legszigorúbb kényszerintézkedésről a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája vasárnap dönt.

Amint arról lapunk is beszámolt, három rendőrt megszúrt egy késsel csütörtök késő este, majd az utcára menekült Budapesten az a férfi, akinek egyik áldozata, Baumann Péter, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottja olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban életét vesztette. A támadót egy járőr figyelmeztető lövést követően lábon lőtte, így sikerült elfogni. Kihallgatásakor nem tett vallomást és panasszal élt a gyanúsítás ellen.