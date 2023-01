nepszava.hu;

per;személyiségi jog;A mi kis falunk;

2023-01-17 19:39:00

Pert nyert egy férfi az RTL-en futó sorozat készítője ellen, miután akarata ellenére feltűnt az egyik epizódban

Három másodpercen át szerepelt, bíróságra vitte az ügyet.

Furcsa per ért véget nemrégiben a Győri Ítélőtáblán, ahol egy, Pilisszentlélek településen lakó férfi indított keresetet az RTL Klubon látható A mi kis falunk című sorozat gyártó ellen – írja a Kreatív.

Reményi János azt sérelmezte, hogy 2019-ben tudta és engedélye nélkül három másodpercre szerepelt a sorozat egyik epizódjában. Első fokon neki adtak igazat, a másodfok ezt megváltoztatta és felülvizsgálta - így került az ügy a Győri Ítélőtábla elé. A jogerős verdikt szerint a sorozatot gyártó Content Factory Kft. megsértette Reményi János képmáshoz való személyiségi jogát.

„Nagyon sajnálom, hogy ezzel az egész üggyel foglalkozni kellett, hiszen ha a cég az elején belátja hibáját, és elnézést kér, akkor megóvtuk volna magunkat a pereskedéstől. Nem így tettek, és a bíróság most kimondta, hogy nem lehet mindent megtenni” - nyilatkozta Reményi János.

Hozzátette, a filmgyártó önkényesen nem járhat el, nem tehet meg akármit a falu lakosságával, tiszteletben kell tartania a helyiek magánéletét, személyiségi jogait. Ahogy mindenkinek, a gyártónak is minden szabályt be kell tartania, még akkor is, ha ők a Content Factory Kft. és ők gyártják A mi kis falunkat. Ez az ítélet legfőbb üzenete - vélekedett. Kitért arra is, hogy nem tartja meg sérelemdíj összegét, hanem azt teljes egészében az egykori pilisszentléleki pálos kolostor romjainak rendbetételére fordítja.