A szervezet arra figyelmezteti a közösségi médiát politikai célokra használó szereplőket, hogy mellőzzék kiskorúak személyes adatainak közzétételét.
Három másodpercen át szerepelt, bíróságra vitte az ügyet.
A fideszes politikus szerint elsőfokú ítélet született, az ellenzéki képviselő ezt vitatja.
Idézzük csak fel a B kategóriás krimiket: mihez kezd a hírhedt betörőbanda, ha meg akarja úszni a felelősségre vonást? Először is alibit gyárt magának (vö.: a nemzet érdekét szolgálta éppen, nemzeti középosztályt épített) és másra tereli a gyanút (diplomás kommunista, libernyák). De hogyan számol el a lopott holmival? Először is letagadja (nem közpénz), a banda tagjait relativizálja (nem közszereplő), közben minden erővel akadályozza (nem közérdekű adat), és akár évekkel is elodázza a nyomozást (költségtérítést kér a dokumentumok másolásáért). Közben a kilóra megvett médiájával abajgatja az oknyomozó sajtót és a korrupcióellenes szervezeteket. A rendszerváltás utáni kormányok egyikének sem az átláthatóság volt a jele az óvodában, de a 2010 utániak mutatták meg a nemzeti közpénzbulimia (copyright Bödőcs) új horizontját.
Az állami hírügynökség visszadobta MSZP közleményét vélhetőleg azért, mert beleírták a felcsúti dollármilliárdos nevét.
Szabad utat ad a kormány a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtésének: a jövőben a hivatal a személyes azonosítókkal együtt is megkaphatja az emberek adatait. A parlament előtt lévő, Semjén Zsolt által jegyzett indítvány szerint a hivatal egyebek mellett az egészségügyi- és a szociális ellátással, az adóval valamint az ingatlannyilvántartással kapcsolatos információinkhoz juthatna hozzá csonkítás nélkül.
A rendőrök személyiségi jogai előnyt élveznek még azzal szemben is, hogy a munkájuk során közhatalmat gyakorolnak, így ki kell takarni az arcukat is a sajtófotókról, ahogy egy járókelőjét - állt a Kúria döntésében, ezt egyébként 2012-ben jogegységi határozatban is kimondták.
Bod Tamás, az Együtt gyulai választókerületi elnökének közleménye.
A korábbi alkotmánybírósági döntés ellenére a Fővárosi Ítélőtábla ismét úgy döntött, hogy sérti a rendőrök személyiségi jogait, ha képet közöl róluk a sajtó az ő beleegyezésük nélkül. Újra az Alkotmánybíróság elé kerülhet az ügy, ami valószínűleg ismét megsemmisíti majd a rendőröknek kedvező ítéletet.
A Debreceni Törvényszék ítélete szerint Mohácsi László, a Jobbik hajdú-bihari önkormányzati képviselője személyiségi jogokat sértett, amikor megyei közgyűlési felszólalásában a cigányság deportálásáról beszélt. A bíróság csütörtöki elsőfokú ítéletében eltiltotta a politikust a további jogsértéstől.
Érdekes esettel gazdagodhat a hazai jogtörténet, abban az esetben, ha érvényben marad a Fővárosi Törvényszéknek egy személyiségi jogi perben hozott őszi ítélete.
A biztosításközvetítők, valamint az ingatlan-értékelők felelősségbiztosítását, továbbá az utazási szerződéseket szabályozó kormányrendeleteket egészíti ki a sérelemdíj szabályaival az a rendelettervezet, amely a kormány honlapján jelent meg.