nepszava.hu;

Európa;Madonna;ünneplés;Észak-Amerika;világkörüli turné;40 év;

2023-01-17 18:33:00

Madonna 64 évesen újra világ körüli turnéra indul

Az amerikai énekesnő első albuma 40 éve, 1983-ban jelent meg. Ezt nyáron kezdi el ünnepelni Amerikában, ősszel és télen pedig Európában folytatja.

Madonna saját nevét viselő debütáló lemezének 1983-as megjelenésének alkalmából kedden bejelentette: The Celebration címmel nagyszabású világkörüli turnéra indul – adta hírül a Sky News. A koncertsorozat műsora, amelyet a címéhez illően valóban ünnepnek szán, az elmúlt négy évtized legnagyobb világslágereit tartalmazza majd, közöttük természetesen olyan számokkal, mint a Like A Virgin, az Into The Groove, a Papa Don't Preach, a Like A Prayer, a Material Girl, a La Isla Bonita vagy a későbbi Vogue, a Justify My Love, az Erotica, a Frozen a Hung Up, a Sorry.

A többszörös Grammy-díjas, Golden Globe-díjas 64 éves világsztár, aki számos filmben is szerepelt, kedden egy videóbejelentéssel árulta el a hírt, amelyen több más ismert amerikai sztár is szerepelt, például Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne és Bob The Drag Queen. A bejelentésre hetekig tartó találgatások után került sor, és hogy fokozza a várakozást, előzőleg törölte Instagram-oldalának tartalmát, s csak egy előzetest tett fel, amelyben csak annyit mondott: Gyere, csatlakozz a bulihoz!”

A Sky Newsnak küldött nyilatkozata szerint izgatottan várja, hogy minél több dallal nyújthassa rajongóinak azt a műsort, amit már régóta vártak. A The Celebration július 15-én Vancouverben indul és – honlapja szerint – októberig Észak-Amerika: Kanada és az Egyesült Államok legnagyobb városaiban 25 koncertet ad majd és Las Vegasban zárul október 7-én. Egy héttel később Madonna már Európában kezd a londoni O2 Arénában, és a kontinensem 35 városban, közöttük Barcelonában, ​​Párizsban, Stockholmban, Berlinben, Milánóban és a világkörüli turné december 1-jén Amszterdamban zárul.

A szervezők arra számítanak, hogy mindenütt elkapkodják majd a jegyeket, így nem kizárt, hogy akár további előadások is lesznek. A lap a bejelentés nyomán megjegyzi, hogy Madonna lemezei és más hanghordozói minden idők egyik legnagyobb példányszámban eladott kategóriába tartozik, női előadóként pedig egyértelműen csúcstartó. Hozzáteszik, 2022-ben ő lett az első nő, aki az 1980-as évek óta minden évtizedben felkerült a US Billboard top 10-es listájára.