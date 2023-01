Rosznáky Varga Emma;

irodalom;

2023-01-18 13:20:00

Külföldön ki lenne Petőfi? - Utánajártunk, hogy más nemzetek miként őrzik irodalmi nagyjaik emlékét

Igazán szélsőséges példája az irodalmi emlékezetnek a Hemingway-hasonmásverseny...

Az ünneplésnek és az emlékezésnek számos módja van, a mostani emlékévben ennek csaknem valamennyi válfaját megtapasztalhatjuk, a teljesség igénye nélkül Petőfiről szól 2023-ban a magyar irodalom, múzeum, színház, komoly- és könnyűzene, képzőművészet, sőt még a konyha világa is. De kell-e ekkora hajcihő? Petőfi Sándor az egyetlen irodalmi alak, akihez szinte nem közelíteni kéne a befogadót, hanem talán kissé távolítani tőle. A költő olyan mélyen a magyar kultúra és nemzeti identitás részévé vált, hogy saját kultuszától szinte már el sem lehet választani.

De ugyanígy van-e ez külföldön? Igazán szélsőséges példája az irodalmi emlékezetnek a Hemingway-hasonmásverseny, melyet tavaly Amerikában egy floridai ügyvéd nyert meg; Írország egész másképp, egy dokumentumfilmmel emlékezett meg az Ulysses százéves történetéről, melyben James Joyce életútja egyrészt összeforrt művével, másrészt az ír történelemmel.

A szlovákok például XIX. századi irodalmárukra, Ľudovít Štúrra a legbüszkébbek, akire a szlovák irodalmi nyelv atyjaként tekintenek. Štúr születésének kétszázadik évfordulóján az egyik szlovák lap az író idejében használt szlovák nyelven jelent meg. Ehhez hasonló kreatív kísérletek és hagyományos megoldások egyaránt jellemzőek a kontinensen.

Lapunk más európai kultúrák irodalmi életében jártas szakértőket kérdezett meg arról, külföldön miként ünneplik irodalmi nagyjaikat, illetve akad-e máshol is, ismertség és kultúrába ágyazottság tekintetében, Petőfi szintű alak. – A spanyolok Miguel de Cervantest ünneplik, de nem olyan stílusban, mint mi Petőfit – válaszolt Bakucz Dóra egyetemi oktató, spanyol és katalán fordító. – A halála napjához kötődik a könyvünnep, ekkor magát a nyelvet ünneplik. A Cervantes-díj a lehető legrangosabb spanyol irodalmi elismerés, melyet ekkor adnak át. Cervantes nevezhető a „legnemzetibb” spanyol szerzőnek, harcolt a hazájáért, de fontos hozzátenni, hogy ő a spanyol aranykorban élt. Szóval, ha nagyon akarjuk, beleilleszthető ugyan a kereszténységért harcoló szerző narratívájába, de irodalomtörténeti szerepe jóval hangsúlyosabb, hiszen az első modern regény szerzője, az olvasás fanatikusa, a Don Quijote-figura megalkotója, mellyel beleírta a spanyol nemzetet a világirodalomba – összegezte Bakucz Dóra.

Északon, Dániában is akad „Petőfi-alak”, bár Csúr Gábor, az ELTE skandináv tanszékének tanársegéde szerint Hans Christian Andersen emlékezete egyrészt eltér a magyar költőétől, másrészt az epika nemzetközi szempontból jobb helyzetben van, mint a líra. – Andersen meséit több mint 160 nyelvre lefordították – részletezte Csúr Gábor. – A dán állam különféle programokkal támogatja a külföldi fordítások megjelenését. Külön kutatóintézetet hoztak létre, amely a szerző életrajzi körülményeit, hatását, fogadtatását, műveinek olvasati lehetőségeit vizsgálja. – A szakértő külön kiemelte, hogy a szerző egyes meséi más kultúrák szerves részévé váltak. – Andersen szobrai nemcsak Dániában, hanem szerte a világban megtalálhatók: New Yorkban, Mexikóban és Pozsonyban is. A kis hableány szobra a Langelinie-csatornán Koppenhága egyik meghatározó ikonjává vált. A szóban forgó mese egyébként bekerült a 2008-ban összeállított, összesen 108 különböző műalkotást magába foglaló nemzeti kánon (Kulturkanonen) szépirodalmi válogatásába. Andersen születésének 200. évfordulóján felkértek tizenkét képzőművészt, hogy készítsenek egy-egy festményt a meseíró művei vagy személye alapján, a képekből jubileumi naptár készült – válaszolt Csúr Gábor.

Peťovská Flóra cseh és szlovák műfordító viszont Karel Hynek Máchát tudná Petőfihez hasonlítani – Életművének kritikai kiadása csupán 3 kötetet tesz ki, hatása mégis a mai napig jelentős, a modern cseh költészet létrehozójaként tartják számon. Abban is hasonlít Petőfihez, hogy igazán fiatalon, mindössze tíz nappal 26. születésnapja előtt hunyt el. Mácha prágai szobra a Petřín hegyen az örök fiatalság, a szerelem jelképe, a szerelmesek találkáinak kedvelt helyszíne, ez a szobor is hozzájárul a szerelmes romantikus költő kultuszához – mondja a műfordító. Karel Hynek Mácha leghíresebb verse a Május című elbeszélő költemény, melynek első sorait minden cseh idézni tudja, hiszen minden olvasókönyvben megtalálható, memoriterként használják. A több mint húsz nyelvre lefordított költeménnyel Jiří Menzel klasszikus filmjében, az Én kis falumban is találkozhatunk, a filozofikus kedvű Dr. Skružný (Rudolf Hrušinský) szavalja ezt autóvezetés közben. Peťovská Flóra hozzáteszi: – Mácha alakját minden korszak próbálta a saját világlátásához igazítani, más-más képben feltüntetni: zseni, forradalmár, szenvedélyes szerető, romantikus szerelmes, a polgári popkultúra ikonja, a cseh költők ugyanakkor mindig is egyfajta mintaképként tekintettek rá.

Csupán e pár külföldi szokást nézve csak ízelítőt kaphatunk az irodalmi ünneplés további lehetőségeiről, de annyi tudható: a kiváló szerzők életműve kapcsán a nemzetközi ismertség, a fordítás kiemelten fontos Európában. Bár aligha számíthatunk Petőfi-hasonmás versenyre a hazánk határain túl, de talán érdemes volna a fordításra is koncentrálni a nemrég piacra dobott Petőfi-likőr mellett.