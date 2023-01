P. L.;

labdarúgás;BBC;pornó;

2023-01-18 09:51:00

Perceken keresztül üvöltött a pornó a BBC-n

Szabotázsakció érte a brit közszolgálati adót.

Nagy nyögések és egyéb, félreérthetetlen zajok hallatszódtak a BBC One stúdiójában, a Wolverhampton Wanderers és a Liverpool FA-kupa-mérkőzésekor - számolt be róla a Telex a The Sun nyomán.

A Wolverhampton stadionjában kialakított stúdióban éppen Gary Lineker, Paul Ince és Danny Murphy elemezték az esélyeket, amikor felcsendült a pornó az adás kellős közepén. Lineker ekkor kínjában elnevette magát, majd közölte, „nem tudom, ki csinálja ezt a zajt”. A nyögések ezt követően egy kis időre elhallgattak, nemsokára azonban újra zengeni kezdett a szoba. „Kicsit zajos a stúdió, valakinek a telefonjára küldhettek valamit viccből. Nem tudom, hallják-e otthon” - mondta a korábbi válogatott labdarúgó.

Gary Lineker egyébként látszólag profin és higgadtan kezelte a helyzetet, pedig a nyögések kisebb megszakításokkal egészen a meccs kezdetéig hallatszottak, amikor elkapcsoltak a stúdióból.

Később a korábbi válogatott játékos műsorvezető a Twitterre posztolt ki egy képet egy nyomógombos telefonról, ami a hang forrása lehetett. „Ezt találtuk a stúdiódíszlet hátuljára ragasztva. Ami a szabotázst illeti, elég szórakoztató volt” - fűzte hozzá.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ???????????? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) January 17, 2023

Az akció mögött egy bizonyos Jarvo69 nevű youtuber állt, polgári nevén Daniel Jarvis. A férfi magára vállalta a csínytevést és élőben közvetítette is, amint felhívja a pornóhangokat szóró telefont.

A BBC szűkszavú közleményben kommentálta az esetet, azt írták: „Elnézést kérünk minden nézőtől a kellemetlenségért a ma esti labdarúgó élő közvetítés alatt. Vizsgáljuk, hogyan történhetett meg mindez.”