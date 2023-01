P. L.;

fizetés;költségtérítés;parlamenti képviselők;

2023-01-18 11:35:00

Parlamenti honatyáinkon továbbra sem fog az infláció, a fizetésük mellé a költségtérítésük is százezrekkel növekszik

Megnyugodhatunk.

Amint arról korábban lapunk is beszámolt, a tavalyi 1 millió 316 ezer forintos parlamenti képviselői alapbér idén márciustól körülbelül bruttó 1 millió 549 ezer forintra nő. Orbán Viktor ennél is jobban jár, csaknem 860 ezer forinttal kereshet többet, s bár a magyar átlagfizetések a béka hátsó fele alatt helyezkednek el uniós összehasonlításban, a magyar miniszterelnök bére stabilan az uniós átlag felett található és lassacskán Mark Rutte holland miniszterelnökét is beéri.

Biztos ami biztos, parlamenti honatyáink a lakásbérletre, irodahasználatra, vagy éppen személyi munkatársaik javadalmazásra fordítható költségtérítések terén is jókora emelkedésre számíthatnak, ugyancsak a hivatalos átlagbérek növekedési üteméhez igazítva. A Blikk cikke szerint például a jelenlegi 461 ezer forintos havi lakásbérlet felső határa 539 ezer forintra kúszhat fel, a most 921 ezer forintban maximált irodai bérleti díj pedig jóval egymillió forint fölé emelkedhet. A lap összehasonlításképpen felidézi, hogy 2018 júliusában a lakástámogatás még 186 ezer forint volt, az alkalmazottaknak kifizethető költségtérítés pedig az akkori 748 ezer forintról idén 3,1 millióra nőhet.

A növekedésekbe a jelek szerint azt is belekalkulálták, mi van, ha esetleg valamelyik szavazókörzet helyet változtat és távolabb kúszik a honatyáktól. Legalábbis más magyarázatot nehéz találni arra, hogy a Budapesttől legtávolabb, 300 kilométerre lakó képviselőknek korábban még 5500 kilométer megtételéhez elegendő üzemanyagot fedezett a költségvetés, azóta viszont havi 6500 kilométerre elegendő benzinre vagy gázolajra szól a keret.

A nem éppen szűkmarkúra szabott kereteket az országgyűlési képviselők esetenként ki is használják. A Blikk szerint a fideszes Szatmáry Kristóf irodájának 169 négyzetmétere havi 847 ezer forintba kerül, a DK-s Kálmán Olgáé pedig 779 ezer havonta. A lakások terén a fideszes Tilki Attiláé közelít a maximumhoz: havi 460 ezer forintért bérel egy 67 négyzetméteres budapesti ingatlant.