2023-01-06 16:15:00

A magyar fizetéseknél csak egy országéi rosszabbak az EU-ban, de szerencsére Orbán Viktor jobban keres a legtöbb kollégájánál

A finn miniszterelnökénél is nagyobb a fizetése, ráadásul nemsokára még emelkedhet is.

Bár uniós összehasonlításban a magyarországi fizetések mindössze Bulgáriát megelőzve az utolsó előtti helyen állnak, egészen máshogy fest a statisztika, ha az Európai Unió tagországainak kormányfői fizetéseit hasonlítjuk össze - derül ki az Euronews összesítéséből.

A lap felidézte a Eurostat 2021-es évre vonatkozó statisztikáját az átlagfizetésekről: Magyarország már ekkor is az utolsó előtti helyen állt, nagy harcban Románia is lelépte a magyar béreket. Forintban számítva az éves bruttó bér Magyarországon 5 047 200 forint volt, eközben az Európai Unióban átlagban csaknem szerény háromszor kerestek többet az emberek, 400 forintos euróval számolva 13 404 400 forintnak megfelelő összeget. Mindehhez érdemes megjegyezni, hogy azóta Magyarország az EU élére ugrott az infláció és az élelmiszerárak emelkedésének tekintetében és egyéb összehasonlításokban is az élbolyban szerepel.

Na de hogy ne fanyalogjunk mindig, a miniszterelnöki fizetések összehasonlításában már lényegesen jobban szerepelt hazánk. Szükség is van erre, hiszen a 12 éve hatalma csúcsán lévő Orbán Viktornak hivatalosan semmi megtakarítása sincsen, miközben a veje, a gázszerelő barátja és néhány másik hozzá közel álló személy oligarchává avanzsált. A saját bevallása szerint bérből és fizetésből élő kormányfő a Euronews 2022-es évre vonatkozó összeállítása szerint toronymagasan utasította maga mögé az egész közép-európai régiót, emellett olyan országok miniszterelnökének fizetését is megelőzte, mint például Olaszország vagy Finnország. Orbán Viktor éves szinten 58 440 000-es bruttó keresettel számolhatott, amiből az egykulcsos adórendszer révén nem is kell túl sokat visszafizetnie, szemben azokkal az országokkal, ahol a progresszív adórendszer miatt a magas keresetűeknek többet kell visszaadnia a közösbe. Mindeközben forintban számolva az éves lengyel kormányfői fizetés például 20 551 200, a román miniszterelnök fizetése 23 431 680 forintnak felelt meg, az olasz miniszterelnöki éves bér pedig 32 millió forint átszámítva. Az Európai Unió kormányfőinek bruttó éves átlagfizetése 52 765 955 volt forintban, vagyis Orbán Viktor bére jócskán meghaladja ezt. A legjobban fizetett kormányfő egyébként Olaf Scholz német kancellár, évi 144 911 088 forintnak megfelelő összeggel.

2023 márciusától a magyar miniszterelnök fizetése minden valószínűség szerint további 860 ezer forinttal fog nőni, így havi bruttó 5 727 000 forintra nőhet a keresete. Ez éves szinten 68 724 000 forintot jelent, amivel lassacskán beéri Mark Rutte holland miniszterelnök évi 72 393 200 forintnak megfelelő fizetését is.