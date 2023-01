nepszava.hu;

Orbán Viktor;önkormányzatok;feladat;Szita Károly;Megyei Jogú Városok Szövetsége;átvétel;

2023-01-18 15:55:00

Orbán Viktor találkozik a megyei jogú városok polgármestereivel, több önkormányzati feladatot átvehet az állam

A települések további kiüresítését és a pártalapú forrásosztogatás folytatását vetíti előre a tervezett találkozó.

Januárban, de legkésőbb február közepéig létrejöhet az a találkozó, amelyen a megyei jogú városok polgármesterei Orbán Viktor miniszterelnökkel készülnek „tájékoztató beszélgetésre” – fogalmazott szándékaikról a hvg.hu-nak Szita Károly. A Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) elnöke, egyben Kaposvár polgármestere szerint a gazdasági válság, az elszálló rezsiköltségek miatt egyre nehezebb helyzetű önkormányzatok további feladatainak, így költségeinek átvállalása is szóba kerülhet majd.

A portálnak a fideszes polgármester az állam szerepének növelésére így értelemszerűen az önkormányzatok kiüresítésére példát is hozott, amely szerint az önkormányzati víziközmű-társaságok állami tulajdonba vétele, ezzel együtt az üzemeltetés átvétele is folytatódhat, arra hivatkozva, hogy az egyre sürgetőbb hálózati rekonstrukciók költsége országosan elérheti az ötezer milliárd forintot is.

Szita Károly megemlítette, hogy távhőscégek egy 68 milliárd forintos állami keretből kaphatnak segítséget, megjegyezve, hogy az állam „más önkormányzati feladatokat is átvehet” az önkormányzatoktól. Konkrétumokat a kormánypárti politikus nem említett, de a hvg.hu információi szerint a magas rezsijű helyi sportlétesítményekről, uszodákról lehet szó, amelyek közül többnek a bezárására kényszerültek az önkormányzatok.

A portál úgy tudja, hogy természetesen a jövőbeni kormányzati elvonások, azok kompenzációja, a helyi támogatások mértéke is napirenden lesz, azon túl, hogy az önkormányzatok első körben már kaptak ilyen kompenzációt, amely – ahogy arról a Népszava is beszámolt – felháborodást keltve elsősorban a nem kormánypárti vezetésű településeken, így a fővárosban és több ellenzéki irányítású kerületben.

Mindezzel együtt még fideszes önkormányzati vezetők, például Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere is felvetette, hogy a kormány azzal segítené a legtöbbet, ha mérsékelné azt az összeget, amit a településeknek szolidaritási adóként kell befizetniük az állami költségvetésbe. Péterffy Attila, Pécs ellenzéki polgármestere szerint ugyanakkor ismét előkerülhet a szakrendelők államosítása, bár ő ennek nem örülne. Ő inkább a nagyvárosi, illetve agglomerációs közösségi közlekedés támogatását kérné, és feladatokat, elsőként az építéshatósági jogköröket kérné vissza.