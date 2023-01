Orbán Viktor szerint a korrupt európai parlamenti képviselőkből lassan börtönválogatottat lehet alapítani

P. L.;

korrupció;Európai Parlament;Orbán Viktor;EP-képviselők;

2023-01-18 15:27:00

A miniszterelnök az EP-t érintő korrupciós botránnyal összefüggésbe hozott újabb képviselőkkel kapcsolatban élcelődött.

Orbán Viktor Twitter-bejegyzésben osztotta meg a hírt, miszerint két újabb európai parlamenti képviselő ellen indította meg az eljárást Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a testület több tagját és Eva Kaili korábbi alelnököt is érintő, Katargate-ként elhíresült korrupciós botrányban. A belga Marc Tarabella és az olasz Andrea Cozzolino szocialista EP-képviselők mentelmi jogának felfüggesztésére megérkezett a kérelem.

A magyar kormányfő a mikroblogon élcelődött a fejleményeken:

- írta.

At this rate, soon there will be enough corrupt MEPs behind bars to form their own football team in prison. Who knows? They could even make it to the #Euro2024. It’s time to #draintheswamp in Brussels! https://t.co/RbdyDGHk7R