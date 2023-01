Juhász Dániel;

oktatás;sztrájk;Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete;szakképzés;

2023-01-18 19:19:00

Már a szakképzésben is sztrájkra készülnek január 31-én

Komjáthy Anna, a PDSZ választmányi elnöke szerint ahogy a közoktatásban, úgy a szakképzésben sem elég a kormány által megígért 10 százalékos emelés.

Már nem csak a közoktatásban, hanem a szakképzésben is sztrájkra készül a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ). Január 31-ére kétórás figyelmeztető sztrájkot hirdetettek a szakképző intézményekben.

A most beharangozott kétórás figyelmeztető akció csatlakozik a már korábban meghirdetett, a köznevelési intézményekben január 23-ától 31-ig tartó sztrájkhoz.

A köznevelési intézményekben – mint arról már írtunk –, azért szerveznek munkabeszüntetést, mert a kormány továbbra sem reagált érdemben az érdekvédők követeléseire. A PDSZ választmányi elnöke, Komjáthy Anna lapunknak elmondta,

A szakszervezet január 31-re szolidaritási napot is szervez, amelyhez különböző akciókkal csatlakozhatnak nemcsak az érdekképviseletek, hanem más szakmai, civil szervezetek is. A dátum szimbolikus: egy éve ezen a napon kezdődött az országos sztrájkhullám az iskolákban, a kormány pedig azóta sem volt hajlandó semmilyen megegyezésre.

Közben béremelést követelnek az egyetemeken is. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) több karának mintegy 650 oktatója követeli az alapbérek rendezését, nyílt levelükben azt jelezték az egyetem vezetésének, a jelenlegi bérszínvonal olyan alacsony, hogy az alapbérek azonnali megháromszorozására lenne szükség. Az oktatók szerint a bérek európai, közép-európai, sőt még magyarországi összehasonlításban is rendkívül alacsonyak – egy adjunktus bruttó 277 ezer forintot kap, ami a nemzeti átlagbér kevesebb mint 60 százaléka –, és ez már az intézmény alapműködését is veszélyezteti.