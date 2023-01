Á. Z.;

Európai Unió;Magyarország;felmérés;tagság;Publicus Intézet;

2023-01-19 10:22:00

A magyarok kétharmada most is megszavazná az EU-tagságot, a Fidesz számára végzetes lenne a kilépés

A Huxit sokba kerülne és rengeteg politikai kudarccal jár.

Bár kilenc hónap alatt 20 százalékot esett a 2022. márciusában mért, rekordot jelentő 86 százalékról, a magyarok kétharmada most is megszavazná, hogy országuk legyen az Európai Unió tagja – derül ki a Publicus Intézet lapunkhoz eljuttatott friss félméréséből.

A 2022. decemberében készült közvélemény-kutatás tanúsága szerint Magyarország EU-tagságát a megkérdezettek 68 százaléka most is előnyösnek tartja 26 százalék ellenében. (A legkevesebben, 57 százaléknyian még a 2015-ös menekültválság alatt tartották előnyösnek, a magyar EU-tagságot.) Egyértelműen EU-pártiak a magyarok az EU-s értékeket illetően is. A Publicus Intézet még 2022. februárjában, az orosz-ukrán háború kitörése előtt készített felmérést erről, akkor sorrendben a békét és a tagországok közötti együttműködést (84%), a jogállamiságot (82%), a gazdasági előnyöket (75%), a szabad munkaerőáramlást (72%) és a határok megszűnését, a szabad mozgást tartották fontosnak.

Mindez semmivé foszlana, ha Magyarország kilépne az EU-ból, azt azonban, hogy Orbán Viktor egyik reggel erre a gondolatra ébred, mindössze a megkérdezettek 30 százaléka látja valószínűnek. A miniszterelnök és környezete – elemez a Publicus Intézet – nem nagyon tesz olyan nyilatkozatokat, amelyben felsejlhetne a távozás valódi szándéka.

Ez egyébként két okból is végzetes lehetne a Fidesz számára. Az egyik, hogy a magyar társadalom szilárdan az EU-tagság mellett áll, egy ilyen helyzetben pedig bármilyen politikai erőnek kockázatos lenne a kilépéssel kacérkodnia. A másik, hogy a kilépés rengeteg erőfeszítéssel, kiadással, és politikai kudarccal jár, ami – jegyzi meg kommentárjában a Publicus Intézet – a Brexit után lemondott brit miniszerelnökök számában mérhető, arról nem is beszélve, hogy az EU-s támogatások megszűnése, a kikerülés a közös piacról katasztrofális hatással lenne Magyarország gazdaságára. „Egy esetleges kilépés tehát komolyan veszélyeztetné kormánypártot. Már a konzervatív pártcsaládból, az Európai Néppártból való kilépés is óriási károkat okozott a Fidesznek (és hazánknak) itthon és külföldön is. Éppen ezért a Fidesznek politikailag sokkal pragmatikusabb egy még nem túlzottan radikális, de általánosságban Brüsszel-ellenes közhangulat fenntartása a szavazók körében” – állapítja meg az elemzés.