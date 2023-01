P. L.;

Európai Bizottság;Navracsics Tibor;Erasmus;

2023-01-19 09:31:00

Lemond a miniszteri posztról Navracsics Tibor, ha miatta nem sikerül hozzájutni az Erasmus-forrásokhoz

Amennyiben pedig feltétel lesz, úgy lemond elnöki posztjáról a Pannon Egyetem kuratóriumában.

Nagyinterjút adott a Partizánnak Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, ebben számos témáról szó esett, például Veszprém és az Európa Kulturális Fővárosa program, az Erasmus-botrány, az Orbán-kormány és az Európai Unió egyéb vitás ügyei, valamint a Várhelyi Olivérrel szembeni aggályok.

Az elsőként a Népszava által feltárt Erasmus-ügyről és az ahhoz kapcsolódó egyetemi összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában a miniszter úgy érvelt, hogy kétfajta megoldási mód mutatkozott ennek tisztázására, és állítása szerint korábban az Európai Bizottság is jóváhagyta az úgynevezett „dinamikus” összeférhetetlenségi elvet, amelynek értelmében önmagában nem gond az, ha vezető politikusok kulcspozíciókat töltenek be a kiszervezett egyetemek alapítványainak kuratóriumaiban, csupán eseti jelleggel kell kizárni egyeseket a döntéshozatalokból, ha összeférhetetlenség állhat fenn egy adott témában.

Gulyás Márton a műsorban többször is szembesítette a minisztert azzal, hogy az Orbán-kormánynak sokkal korábban kellett volna értesülnie az Európai Bizottság álláspontjáról, illetve, hogy a testület több alkalommal is jelezte ezt a kormánynak, mégsem történt semmi. Navracsics Tibor azonban kitartott amellett, hogy a fejlemények újdonságként érték, mivel hivatalos értesítést nem kaptak az Európai Bizottságtól, ezért is fog tárgyalni Brüsszelben, hogy legyen tisztázva, pontosan mit szeretnének. A miniszter szerint például az sincs egyértelműen rendezve, ki számít magas rangú politikusnak, például egy polgármester, vagy államtitkár az-e.

Megismételte ugyanakkor, abban bízik, hogy a következő két-három hónapban meg fognak állapodni az Európai Bizottsággal, hiszen szavai szerint ennél fajsúlyosabb kérdéseket is rendeztek már.

Az interjúban szóba kerültek a gazdasági helyreállítási alap pénzei is, itt a politikus jelezte, hogy az Orbán-kormány nem vállalt nyugdíjkorhatár-emelést, csupán egy átfogó felmérést, ami alapján döntést hoznak majd, a korhatár emelésétől azonban meggyőződéssel elzárkózott.

hiszen így fenn tudta tartani az azzal járó informális kapcsolati hálót.

Az interjú végén szóba került Várhelyi Olivérrel szembeni európai parlamenti vizsgálat is, itt Navracsics Tibor arról beszélt, nem tudja, mi lesz a sorsa ennek az eljárásnak, de szerinte ez nem lesz hatással sem Varga Judit, sem az ő brüsszeli tárgyalásaira. Igyekeznek a „jogiasítható” dolgokra koncentrálni majd. Végezetül a miniszter kérdésre azt is jelezte, hogy amennyiben neki felróható okok miatt nem jut hozzá Magyarország az Erasmus-pénzekhez, úgy lemond miniszteri pozíciójáról.

A teljes adás itt tekinthető meg: