Nézőpont: a magyarok kétharmada nem lépne ki az EU-ból

Egy héttel a Brexit-népszavazás után a teljes felnőtt népesség háromötöde (60 százalék) szerint inkább rossz döntést hoztak hazánk szempontjából a britek azzal, hogy kilépnének az Európai Unióból. A magyarok közel kétharmada (64 százalék) nem szeretné, ha hazánk is elhagyná az uniót - derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből.