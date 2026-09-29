Az ellenzéki párt politikusát egy hete választották meg Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pártatlanságot követelő szervének tagjává, ami összeférhetetlen az új funkciójával.
Mindig a szakmai szempontokat érvényesítettük, rajtam soha nem volt semmilyen politikai nyomás – jelentette ki a Népszava kérdésére Horváth Péter, az NPK elnöke.
Vállalhatatlannak tartja tagságát, mivel a hallgatást is beleegyezésnek tartja.
Az Aleksandar Vučić vezette Szerbiával szoros baráti kapcsolatban álló Orbán-kormány, Belgráddal összhangban utasítja el az Európa Tanács javaslatát.
Gyurcsány Ferenc megmondta, hogy mit tart az egyik legnagyobb bajnak.
A francia és a német kormány egy 60 oldalas vitairattal állt elő, amiről – bár senki nem tekinti a saját álláspontjának – várhatóan szó lesz a tagállami elnökök és miniszterelnökök granadai csúcstalálkozóján is.
A 31 NATO-tagország minden jel szerint megállapodott Kijev leendő új státuszáról, amely az orosz-ukrán háború végéig jelenthet megoldást a szövetségbe igyekvő országnak.
A szövetség tavaly júniusban még elutasította a két vívószövetség tagságának felfüggesztésére irányuló indítványt. Novemberben az olasz Giorgio Scarso váltotta az orosz Sztanyiszlav Pozdnyakovot a konföderáció elnöki posztján. Az Orosz Olimpiai Bizottság négyszeres olimpiai bajnok elnökét a tavaly februárban kezdődött ukrajnai inváziót követően menesztették az EFC éléről.
Nem az Orbán-kormányt képviseli. Csak a NER-t.
A „megtért” egykori szocialista politikus esetében lényegében kijátsszák a kuratóriumi tagokra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat.
Ha ez így megy tovább, akkor hamarosan elérik azt a számot, amellyel továbbra is érdemi befolyást tudnak gyakorolni a kormányzati lépésekre.
Úgy tűnik, az Orbán-kormány hiába próbálta meg szétverni a testületet.
A Huxit sokba kerülne és rengeteg politikai kudarccal jár.
Legutóbb a Békemenet első sorában vonult, Budai Gyula pedig személyesen töltötte ki neki a tagfelvételi kérelmet még tavasszal.
A velük együtt jelentkező Grúziának azonban egyelőre csak „az európai perspektívát” kínálták fel.
Ukrajna úgy hajt az EU-tagságra, mintha nem lenne holnap, az Európai Bizottság pénteken tesz bejelentést a státuszról. Be is indult a diplomáciai nagyüzem.
Ukrajna aligha lesz közfelkiáltással az Európai Unió új tagja. Számos akadály tornyosul az ország integrációja előtt, ezek megoldása pedig sok évet vesz igénybe.
A Moldovai Köztársaság európai uniós tagjelölti státuszának megadását szorgalmazta az Európai Parlament a strasbourgi plenáris ülésén.
A 2018-as országgyűlési választás után, kormányra kerülve mind az MSZP, mind az LMP eltörölné a kötelező agrárkamarai tagságot - hangsúlyozta a két ellenzéki párt mezőgazdasági szakpolitikusa pénteken, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Fejér megyei igazgatósága előtt tartott közös sajtótájékoztatóján.
Noha Nagy-Britannia a Brexit mellett döntött a júniusi népszavazáson, Skócia az Európai Unió tagja akar maradni.
Egy héttel a Brexit-népszavazás után a teljes felnőtt népesség háromötöde (60 százalék) szerint inkább rossz döntést hoztak hazánk szempontjából a britek azzal, hogy kilépnének az Európai Unióból. A magyarok közel kétharmada (64 százalék) nem szeretné, ha hazánk is elhagyná az uniót - derül ki a Nézőpont Intézet felméréséből.
Az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagja kíván lenni Németország. Frank-Walter Steinmeier német külügyminiszter ezért New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének keretében indiai, brazil, valamint japán kollégájával tárgyal. Az úgynevezett G4-ek tíz évvel ezelőtt hiába próbáltak olyan reformot keresztülvinni a világszervezeten, amelynek köszönhetően az ENSZ legfontosabb grémiumának tagjai lehettek volna. Steinmeier azt próbálja meg kipuhatolni, most lenne-e esélye egy ehhez hasonló kezdeményezésnek – értesült a Der Spiegel.
Navracsics Tibor szerint tévedés, hogy az Európai Unió ellentétes lenne a nemzeti érdekkel.
Sikernek tekinthető Magyarország EU-tagsága, mindenképpen előrébb tart az ország, mint tíz éve, de jobban is ki lehetett volna használni a tagság előnyeit - mondta Győri Enikő, a Külügyminisztérium európai uniós ügyekért felelős államtitkára.
Bár lehetett volna jobb is Magyarország EU-tagságának elmúlt tíz éve, nem lehet állítani, hogy az ország ne járt volna jól a csatlakozással, a tények az ellenkezőjét igazolják - mondta Szűcs Tamás, az Európai Bizottság magyarországi képviseletének vezetője.