P. L.;

kenyér;rejtély;II. kerület;

2023-01-19 15:28:00

Új taggal bővült a hazai Bosszúállók csapata: megjelent a kenyérfantom Budaligeten

A titokzatos illető személye és motivációja is ismeretlen.

A kőbányai *orál* fantom, a pécsi *székelő* rém és számos egyéb különleges karakter után új taggal bővült a hazai Bosszúállók csapata: a Telex szerint lecsapott Budaligetre a rejtélyes kenyérfantom.

A titokzatos alakról elsőként egy helyi Facebook-csoportban adtak hírt: „Hetek óta rendszeresen szétdobált kenyereket (igen, rendes nagy kenyereket) találunk az utcában össze-vissza szétszórva” - panaszkodott a téma elindítója, aki a II. kerület külső részén lévő Gyíkfű utca–Köztársaság utca környékére helyezte a jelenséget.

- olvasható a beszámolóban.

Többen is hasonló tapasztalatokról számoltak be. „Eddig legalább csak a villanyoszlopra rakta, de most már a kerítések teteje is tele van kenyerekkel. Először azt hittük, valaki talán a madaraknak rakja ki, de ez már olyan mennyiség, hogy kizárt” - írta valaki. Mások azt jelezték, hogy a kutyák látszólag szer felett értékelik a helyzetet, egyes kóbor állatok egész veknikkel a szájukban rohangálnak. A lakók tanácstalanságukban egy eldobott veknit szét is szedtek, hátha rejtett bele valamit a kenyérfantom, de az égvilágon semmi nem volt benne a kenyérbélen kívül. Az elnevezés egyébként ugyancsak a helyiektől származik, mivel az elkövető kilétére azóta sem derült fény.

Egyébként a mai kenyérárak mellett még csak nem is olcsó akció az ilyesmi, már csak emiatt is érthetetlen a jelenség, bár a II. kerület speciel kifejezetten jómódú környéknek számít, így ha a kenyérfantom helyi lakos, úgy elképzelhető, hogy telik rá anyagilag.

Az akció célját is teljes homály fedi, mindenesetre a portál megkereste a Nébih-et, akik jelezték, hogy a közterületre kihelyezett pékáru illegális hulladék elhelyezésnek minősülhet, ami szennyezi a környezetet és elősegíti a rágcsálók nemkívánatos megjelenését is. Arra az esetre pedig, ha a kenyérfantom esetleg madarakat kívánna etetni a komplett veknikkel a hatóság hozzátette, hogy a szárnyasokat érdemesebb lenne inkább az e célra összeállított madáreleségekkel etetni.

A lap a II. kerületi önkormányzatot is kereste, ahonnan azt a választ kapták, hogy számukra sem ismert, ki szórja el a környéken a pékárut és az sem, hogy milyen szándékkal, de azt ígérték, hogy a városrendészek gyakrabban fogják ellenőrizni a környéket.