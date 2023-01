Szalai Anna;

Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;kompenzáció;energiaköltségek;rezsitámogatás;

2023-01-19 18:08:00

Ugyan milliárdokat spórolt Budapest az energiaköltségen, de az állami kompenzációra szükség lesz

A főváros kimaradt a 10 ezer fölötti lakosú településeknek adott év elejei energiakompenzációból, ám a főpolgármester-helyettes Gulyás Gergely szavaiba kapaszkodva bízik abban, hogy Budapest a második körben sorra kerül majd.

Egyelőre nem született döntés a taxisok által kért újabb 19 százalékos tarifaemelés ügyében. Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azzal hárította el a Népszava kérdését, hogy a városvezetés még tárgyal a taxisok képviselőivel. De ezzel együtt sem tartotta kizártnak, hogy a fuvarozók javasolta március elsejei határidővel új tarifatáblázat készül. Mint arról korábban beszámoltunk a budapesti taxisok az üzemanyag-ársapka eltörlése után szinte azonnal áremelési javaslattal álltak elő. Két változat készült, de szám mindkettőben azonos: 19 százalékkal nőne az átlagár.

A Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülése előtt megtartott szokásos sajtótájékoztató fő témája az energiakompenzáció volt. Budapest már tavaly nyáron, amikor a kormány még egyáltalán nem tartotta ezt szükségesnek, hozzálátott az energiatakarékossági terv kidolgozásának, majd idejekorán meg is hozta a szükséges intézkedéseket, amelyeket vasszigorral be is tartattak a fővárosi intézmények, cégek és a főpolgármesteri hivatal. Ennek eredményeként az előző évhez képest 40 százalékkal csökkent a fővárosi önkormányzat gázfelhasználása, 37 százalékkal a távhő- és csaknem 5 százalékkal a villamosenergia-fogyasztás. Utóbbi azért szerényebb, mert az áramfaló közvilágítás, vízművek, illetve a közösségi közlekedés olyan szolgáltatás, amelynek energiaigényét nem lehet a színvonalcsökkentés nélkül megoldani.

Milliárdokat spórolt tehát a főváros azzal, hogy időben ébredt és megfelelő döntéseket hozott – mutatott rá Kiss Ambrus, aki ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezt a háromszoros energiaszámlát a fővárosi önkormányzat egymaga nem tudja „kimozogni”. A főváros kimaradt a 10 ezer fölötti lakosú településeknek adott év elejei energiakompenzációból, A főpolgármester-helyettes Gulyás Gergely kancelláriaminiszter szavaiba kapaszkodva bízik abban, hogy Budapest a megyékkel együtt, a második körben kerül majd sorra. Újabb egyeztetés azonban nem volt ez ügyben a kormánnyal és nem is érkezett erre vonatkozó javaslat.

A szakszervezetekkel 2021-2024 közötti időszakra kötött bérmegállapodás alapján a főváros 16 százalékos béremelést ajánlott, erre a költségvetésben meg is van a pénz. Ahol a helyi szintű bértárgyalások a cégvezetés és a szakszervezetek között gyorsan lezárultak, ott már a februári bérekben megjelenhet az emelés.

A budapesti bérlakásállomány mobilizálása érdekében a fővárosi önkormányzat pályázatot ír ki a kerületeknek az üres, felújításra szoruló lakások közös konzorciumban történő rendbe tételére, amit azután a hajléktalansággal fenyegetetteknek adhatnának bérbe.

A közgyűlés napirendjén szerepel az angyalföldi Horn Gyula sétány elnevezéssel kapcsolatos tájékoztató, amit a Fővárosi Kormányhivatal kérésére készítettek: a városvezetésben nincs kétely az elnevezés miatt és nem is akarja visszavonni a döntést. A Lánchíd felújítására ígért 6 milliárd forintos kormányzati hozzájárulást még a tél vége előtt szeretné megkapni az önkormányzat. A biodóm építését teljes egészében állami forrásból kezdték el, abból is kell befejezni, mert a fővárosnak nincs erre pénze.

- mondta Kiss Ambrus.

A Nyugati Pályaudvar megújítására kapott uniós támogatásról való kormányzati lemondás Kiss Ambrus szerint azt jelenti, hogy évtizedekig nem történik semmi azzal a területtel, miközben a felújítás irányáról - ritka módon – szakmai konszenzus van. A főváros ugyanakkor nincs abban a helyzetben, hogy magára vegye akár csak a terveztetés költségét.