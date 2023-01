nepszava.hu;

2023-01-19 21:55:00

Plafonról csöpög a víz a szentendrei mentőállomáson, pedig a választások előtt megígérték a felújítást

Az épület állapota évtizedes kitekintésben is finoman szólva hagy maga után kívánnivalót, ám a helyzet még rosszabb lett.

Tíz hónapja ígérték meg a felújítást, mégsem történt semmi a Szentendrei Mentőállomáson a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint. Az épület beázik, felmosóvödrökben gyűjtik a plafonról csöpögő vizet - hangzott el az RTL híradójának csütörtök esti adásában.

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és Vitályos Eszter fideszes országgyűlési képviselő tavaly márciusban – néhány héttel a választások előtt – közölték, hogy elkezdődik a felújítás, a szövetség szerint a helyzet azóta még rosszabb lett. Ezt megelőzően közösségi oldalakon feltűnt egy olyan videó, amelyen az látszott, hogy a vécéből sugárban folyik a víz, több helyen hiányos a padlóburkolat és a vakolat is. A Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége szerint azóta a vécét ugyan megjavították, de ezen kívül semmilyen felújítás nem volt az állomáson. Egy pár hete készült felvételen pedig az látszik, hogy több helyen felmosó vödrökben gyűjtik a plafonról csöpögő vizet. A szövetség szerint a helyzet egyre rosszabb.

- magyarázta az érdekképviselet alelnöke, Lengyel Tibor. Szentendre önkormányzata új helyszínt javasolt a mentőállomásnak.

„Nagyon sok lehetőséget megmutattunk, ami az önkormányzat tulajdonában van, azok közül egyet sem tartottak ideálisnak, itt elakadtak a tárgyalások. Most a legutolsó állapot szerint most már olyan ingatlanokat is figyelmükbe ajánlottunk az Országos Mentőszolgálatnak, illetve az országgyűlési képviselőnek itt a szentendrei járásban, ami magántulajdon, de eladó” - nyilatkozta Fülöp Zsolt, a város polgármestere.

A felújításról tavaly márciusban néhány héttel a választások előtt azt mondta Vitályos Eszter országgyűlési képviselő, hogy sürgős lenne. „Vannak olyan fejlesztéseink, amelyek nem várhatnak tovább, ilyen a szentendrei mentőállomás felújítása is. Az Országos Mentőszolgálat a helyreállítási alap projektjei között szerepeltette a megújítást, így örömmel jelentem (...), hogy végre elindul a szentendrei mentőállomás felújítása” - fogalmazott akkor a fideszes politikus.

Azt is hozzátette, hogy

Novemberben már azt írták válaszként egy facebookos kommentelőnek, hogy amint lesz rá forrás, akkor megvalósul. Az Országos Mentőszolgálattól a csatorna érdeklődésére azt írták, hogy a terv elkészült, a helyreállítási alap megnyílása után kezdődnek a munkálatok.