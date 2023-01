MTI-Népszava;

2023-01-21 15:04:00

Professzionálisan felszerelt illegális cigarettagyárat számolt fel a NAV

A lefoglalt cigaretta értéke megközelíti az egymilliárd forintot, a gépsorok pedig több milliárd forintot is érnek. Az üzem ezenkívül jól felszerelt szabadidős helyiségekkel is rendelkezett, amelyek az életvitelszerű bentlakást is lehetővé tették.

Raktárnak álcázott dohányüzemre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Debrecenben, ahol az elmúlt évek legmodernebb cigarettagyártó gépsorát és 16 millió szál, illegálisan gyártott cigarettát foglaltak le – közölte szombaton a vámhivatal az MTI-vel.

A NAV szerint a gyár jelentős vagyoni hátrányt okozott, a lefoglalt cigaretta értéke megközelíti az egymilliárd forintot, a gépsorok pedig több milliárd forintot is érnek. A nyomozók öt ukrán állampolgárt, négy férfit és egy nőt vettek őrizetbe, és gyanúsítottként hallgatták ki őket.

A tájékoztatás szerint a cigarettákat a végső csomagolás előtt foglalta le a NAV Merkur bevetési egysége. A régi, elhagyatott raktárépületben, kívülről szinte észrevehetetlenül működtek éjjel-nappal a modern gépsorok Debrecen külterületén.

Egy modern cigarettagyár professzionálisan felszerelt mását üzemeltették – írta a hatóság.

A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának akciója megakadályozta, hogy a cigarettagyárból a feketepiacra jussanak a szállítmányok, ugyanis alig pár hónap alatt megfékezte az illegális cigarettagyártást.

Az illegális gyárat több mint száz nyomozó, járőr és a kommandósok közös munkájával leleplezték le – tájékoztatott a NAV.