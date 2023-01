Vas András;

Tungsram;

2023-01-24 10:00:00

Fordulatok a Tungsram-mentőakcióban, egyre kisebb az esélye, hogy a fényforrásgyár zalaegerszegi üzemét átveszi a Videoton

A Videoton társ-vezérigazgatója az eladók különös „kanyarjait” kifogásolta.

Továbbra sem lehet tudni, mely cégek és mikortól veszik át a felszámolás alatt álló Tungsram Operations Kft. gyáregységeit és megmaradt dolgozóit: a csődeljárás lezárása csak január 14-én emelkedett jogerőre, információink szerint még felszámolóbiztost sem neveztek ki, ráadásul a befektetői tárgyalások sem feltétlenül úgy alakulnak, ahogyan azt a cég kommunikálta. Tavaly év végén arról tájékoztatták a dolgozókat, hogy kisebb leányvállalatokat hoznak létre, így a cég „egészséges” üzletágai életben maradhatnának, hiszen a kisebb vállalkozások vonzóbbak a befektetők számára. Korábban a Tungsram azt közölte, Zalaegerszegen a Videoton, Újpesten a Bakony Kerámia és a Rauscher, Hajdúböszörményben egy nem nevesített befektető és Scintilla Kft. venné át a gyáregységeit és dolgozóinak egy részét, Nagykanizsán pedig egy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozó cég ipari parkként hasznosítaná a gyártelepet, s alkalmazna egykori Tungsram-dolgozókat. Az elmúlt hetekben többször is feltettük kérdéseinket a Tungsramnak a tárgyalásokkal kapcsolatban, ám a cég nem válaszolt, így ezek után a befektetőként megnevezett cégekhez fordultunk.

– A Videoton tavaly tavasszal, a csődeljárás kihirdetésének napján megkereste a Tungsram vezetését a munkaerő elhelyezhetőségével, valamint a cégünk profiljába eső termékek gyártása folytonosságának, például a finanszírozással vagy az üzemeltetéssel kapcsolatban – válaszolta lapunk megkeresésére Lakatos Péter, a Videoton társ-vezérigazgatója, aki hozzátette: – Az érdemi megbeszélésekre azonban a múlt őszig várni kellett, ekkor, ahogyan arról a sajtó is beszámolt már, a zalaegerszegi gyár átmeneti továbbviteléről tárgyaltunk.

Lakatos Péter annyit mondott csak róla, hogy más termékek és szolgáltatások terén szoros kapcsolatban áll a Videotonnal és a Tungsram-ügyben célszerűnek látná, ha az egerszegi gyáregységet a csődeljárás és a felszámolás alatt a Videoton bevonásával működtetnék tovább. A Tungsram válságmenedzsmentje novemberben meg is kezdte a tárgyalásokat a Videotonnal, amely bizalmi alapon már anyagkészletet is vásárolt partnere, a nem nevesített társ kérésére, emellett a helyi Tungsram-szakemberek bevonásával a fő vevőkkel is egyeztettek.

– A Tungsram a sikertelen második csődeljárást követően, múlt novemberben részben a külföldi vállalatain keresztül telephelyenként alapított egy üzemeltető kft.-t, és a felszámolás kezdete előtt oda akart bizonyos tevékenységeket átszervezni – folytatta a Videoton társ-vezérigazgatója, aki hozzátette: a csődeljárás lezárása érthetetlen módon csak január 14-én emelkedett jogerőre, a Tungsram képviselője számukra megdöbbentő módon ezen a napon közölte, hogy nem kíván a Videotonnal együttműködni, hanem az időközben alapított cégek vegyesvállalatokat hoznak létre iparági szereplőkkel a hosszú távú üzemeltetésre.

Ebben a konstrukcióban viszont a Videoton nem látta a biztosítékokat, hogy a korábbi, csődhöz vezető hibák nem ismétlődnek meg, ráadásul jogi értelemben kézenfekvőbbnek és átláthatóbbnak tűnt csőd-, illetve felszámolás alatti céggel szerződést kötni, mint egy frissen alapított vállalkozással közös vállalatot alapítani.

– Mi a vevőkapcsolatok fenntartását, az átmeneti üzemeltetés, majd a felszámolás során nyilvános eljárásban a termeléshez szükséges eszközök megvásárlását és a termelési kultúra helyben tartását szerettük volna, ahogyan ezt már több helyen is megtettük – állította Lakatos Péter. – Kaposváron például 1997-ben éppen az egykori Tungsram-gyárból indult 250 fővel cégünk legnagyobb nem székesfehérvári gyára, a VT-Elektroplast Kft., amely ma már több, mint ezer dolgozónak ad munkát. Ez a kft. vállalta volna a zalaegerszegi üzem integrálását vállalatcsoportunkba. Első lépésként 50-80 embert vettünk volna át a volt tungsramosok közül, nekik tudtunk volna ugyanis bizonyosan munkát biztosítani, ezzel szemben a Tungsram vezetése úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy mindenkit átveszünk, noha ezt nem egyeztették velünk, ráadásul értelmezhetetlen is, hiszen mindenkinek felmondtak. Cégünk számára kellemetlen, hogy miután a Tungsram jóváhagyásával és bevonásával a vevőkkel egyeztettünk, a bajba jutott cég másokkal folytatott tárgyalásokat. A Tungsram elmúlt néhány évének története, az évi 10 milliárd közeli veszteség és a soktízmilliárdos adóssághegyek mellett egy újabb szükségtelen kanyarnak látjuk a Tungsram eljárását.