Zelenszkij folytatta a korrupciógyanú miatti vezetőcseréket, Ukrajna-szerte légiriadót fújtak

2023-01-24 15:42:00

Kormányzók, miniszterhelyettesek sorától vett búcsút az ukrán elnök, az orosz megszállók elleni küzdelem eddigi legnagyobb offenzívájára készülve.

Újabb ukrán tisztviselőket bocsátottak el kedden a háború kezdete óta a legnagyobb kormányzati, közigazgatási átalakítás sorában – írja Sky News, hozzátéve a lépéssorozat része annak a gyors fellépésnek, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a hétvégén ígért meg hazája politikai vezetőivel szemben felmerült korrupciós vádak nyomán.

Tarasz Melnyicsuk, a kormány hivatalos képviselője a kijevi parlament keddi ülésén jelentette be, hogy egyszerre öt regionális tisztségviselő kényszerült távozni: így már nem kormányzó Dnyipropetrovszk megyében Valentyin Reznicsenko, Zaporizzsja megyében Olekszandr Vasziljovics Sztaruk, Szumi megyében Dmitro Zsivickij, Herszon megyében Jaroszlav Janusevics, valamint Kijev megyében Olekszij Kuleba.

A tisztogatás a kormányzaton belül is folytatódott, így leváltották többek között a védelmi, a szociálpolitikai, a területi és a közösségügyi miniszterhelyetteseket. A kirúgássorozat ugyancsak elérte a tengeri és folyami közlekedésért felelős állami szolgálat két helyettes vezetőjét.

Eközben Ukrajna-szerte légiriadót rendeltek el, az ország számos pontján megszólaltak a szirénák, a településeken riadókészültséget léptettek életbe. Euan MacDonald, a New Voice of Ukraine főszerkesztője szerint egy Belaruszból felszállt, nukleáris rakéta szállítására is alkalmas repülőgép keltett pánikot.

Air raid alert - a MiG31K, which can carry a nuclear-capable Kinzhal air-launched ballistic missile, has taken off in Belarus, so practically the whole country is on air raid alert. pic.twitter.com/Uazn2VILR4