Titokzatos fejcserék az egészségügyben

Az érintett szervezetek érdeklődésünkre nem cáfolták, hogy valósak a Népszabadság tegnap megjelent értesülései az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójának leváltásáról, de az Emberi Erőforrások Minisztériumára mutogattak, a tárca viszont ezidáig nem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre.