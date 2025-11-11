A 79 ember sérülését okozó vonatbaleset felelőseinek tartott menedzsment leváltására Robert Fico szlovák miniszterelnök adott utasítást.
Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság főigazgatói posztján, valamint a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság élén volt változás.
Van, aki már május 8-án, mások május 15-én lépnek be a vállalathoz.
Az állami mamutcég igazgatósága hatékonyságra hivatkozik, de egyes források szerint a folyamat az irányító testületet is érintheti.
Kormányzók, miniszterhelyettesek sorától vett búcsút az ukrán elnök, az orosz megszállók elleni küzdelem eddigi legnagyobb offenzívájára készülve.
A miniszterelnök ugyanakkor rendeletben azt is rögzítette, hogy egyetlen helyettese lesz.
A közpénzekből fenntartott médiumoknál „erősít” a kormányoldal.
Az érintett szervezetek érdeklődésünkre nem cáfolták, hogy valósak a Népszabadság tegnap megjelent értesülései az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) főigazgatójának leváltásáról, de az Emberi Erőforrások Minisztériumára mutogattak, a tárca viszont ezidáig nem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre.