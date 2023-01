P. L.;

Csaknem 20 ezer szórólapon kell hirdetnie a fideszes lapnak, hogy hazudtak Márki-Zay Péter alpolgármesteréről

Kellemetlen reklámot kapott a bíróságtól a Lázár Jánost támogató propagandatermék.

Egészen különleges ítéletet hozott jogerős döntésében a Szegedi Ítélőtábla, miután Hódmezővásárhely nemrégiben távozó alpolgármestere, Szabó János és családja beperelte a kormánypárti, Lázár Jánost támogató Promenad24-et - számolt be róla a Media1.

A Fidesz-közeli lap még 2018 szeptemberében azt hazudta, hogy ifjabb Szabó Márton Hódmezővásárhely környékén több száz hektár földterületen gazdálkodik, valamint, hogy a földek összértéke 1 milliárd forint körül mozog és évente minimum 50-70 millió forint bevételt hoznak. Az azóta eltüntetett cikknek már a címe is igen beszédesre sikerült: „Rejtőzködő vásárhelyi milliomosok – A Szabó család” - írták. Az ügyben még ugyanabban az évben elbukott egy pert a lap, ennek megfelelően közzé kellett tenniük a helyreigazítást. Szabó János és családja azonban személyiségi jogai megsértése miatt is bíróság elé idéztette a fideszes lapot, erről született most jogerős ítélet, közel öt évvel a cikk megjelenése után.

Az ítélet kimondta, hogy a Promenad24 megsértette a felperesek magánélet tiszteletben tartásához fűződő-, valamint a képmáshoz való jogait, továbbá Szabó János esetében az otthon tiszteletben tartásához és a jóhírnévhez való jogát.

Mivel az ominózus cikket a propagandalap nem csak online tette közzé, hanem kimásolták és az alpolgármester és családja engedélye nélkül felhasznált fényképekkel szórólapként kezdték terjeszteni szerte Hódmezővásárhelyen, a törvényszék nem akármilyen ítéletet hozott:

Bónuszként a Szegedi Ítélőtábla összesen több mint kétmillió forintos sérelemdíj megfizetésére is kötelezte a lap kiadóját az alpolgármester és családja részére.