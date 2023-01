P. L.;

Fidesz;zene;Nagy Feró;

2023-01-25 14:37:00

Nagy Feró: Egy kicsit fideszes szemüveggel nézem a dolgokat

A magyar populáris zene hőskora és társadalmi hatásai 1957-től a rendszerváltozásig címmel nyílt meg csütörtökön a Magyar Zene Háza első időszaki kiállítása, ebből az apropóból adott interjút Nagy Feró a Spirit FM Aktuál című műsorának, ugyanis a kiállításnak az ő munkássága is része.

Az interjúban a Kossuth-díjas előadóművész elmondta, eleinte „a marginális értelmiségnek” zenéltek, de ebből nehéz volt megélni, így az embernek „vannak megalkuvásai”, de úgy érzi, volt közük ahhoz, hogy az emberek ízlésvilága, a rendszerhez való hozzáállása megváltozott.

Nagy Feró azt is kifejtette, hogy a nagy koncertek ideje szerinte lejárt, és már nincsenek is olyan zenekarok, amelyek a nagy arénákat megtöltenék (azért akad néhány - a szerk.). Elmondása szerint gondolkodnak azon, hogy romkocsmákba mennek zenélni, de van erről egy tanácstalanság a zenekarban, mert nem szeretnek ilyen helyen játszani, ennek ellenére szerinte el kell menni, erről győzködi most a többieket.

Természetesen a zenész politikai hovatartozása is szóba került az interjúban, erről azt mondta, szerinte ma nem lehet megúszni, hogy az ember ne blokkokon, ellentétes politikai erőkön keresztül nézzük a korszakot.

Bródy Jánost Nagy Feró „erőteljesen kormányellenesnek” nevezte, de elmondása szerint igyekszik őt „megvédeni”. De elmondása szerint azért ő sem ért egyet mindenben a Fidesszel. Úgy véli, most aránylag kettős világ van, az Orbán-kormány még nem vette át teljes egészében a hatalmat a kultúrpolitikában.