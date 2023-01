Rosznáky Varga Emma;

televízió;szinkron;streaming;Rajkai Zoltán;

2023-01-26 13:00:00

Siralmas a helyzet, háborognak és lázonganak a magyarországi szinkronszínészek

Néhány éve a híres külföldi filmszínészek mellett hazánk elismert szinkronszínészei is hangot adtak elégedetlenségüknek. A szakma jelenlegi helyzetéről Rajkai Zoltán színművészt kérdeztük.

Ha minden igaz, a jövő hónappal hazánkban is elérhetővé válik egy új streamingszolgáltató, a SkyShowtime. A Comcast és a Paramount közös streamingfelülete kínálatában több olyan sorozat szerepel, amely most új szinkront kap. A magyar hangok szerelmesei biztosan nem hagyják majd szó nélkül, hogy a hamarosan induló, új streamingszolgáltató népszerű és jól bevált hangokat cserél le, hiszen a magyar néző füle hozzászokott az igényes szinkronhoz, fejben összekapcsolja a külföldi művészt annak magyar hangjával. Ezzel szemben tudható például, hogy Dr. House Szakácsi Sándor és Kulka János után most Fekete Ernő hangján szólal meg, de az Office és a Városfejlesztési osztály mellett a hazánkban nem olyan régóta megjelenő New Amsterdam is új szinkront kap.

Lapunk Rajkai Zoltánt, a Katona József Színház társulatának tagját, a Szídosz-Szinkron Alapszervezet elnökét kérdezte az új streamingszolgáltató megjelenéséről, és a magyar szinkronszakma jelenlegi helyzetéről. Rajkai Zoltán

– Ugyanis többe kerülnek egy elkészült film szinkronjogai, mint azt egy teljes stábbal újraszinkronizáltatni – fejtette ki a Katona művésze. – Ezért fordulhat elő, hogy kiváló színészekkel a 80-as vagy 90-es években készült magyar szinkront egyszerűen lecserélnek egy újra. Persze az is előfordul, hogy maga az eredeti szinkron hanganyag sérül, vagy tényleg nagyon rossz minőségű a szinkron a régi hangtechnikai eszközök miatt, és emiatt kell újonnan elkészíteni. De az említett gazdasági okok a jellemzőbbek. Ugyanakkor a szinkronstúdiók gyakran törekednek arra, hogy ugyanazt a színészt szerződtessék újra ugyanarra a karakterre és szerepre, hiszen kiváló és ismert hangjaink vannak, akikhez kötődik a néző. – Nemcsak a hangok terén, hanem a szövegben is lesznek változások, ugyanis – ahogy azt Rajkai Zoltán elárulta – ilyenkor általában új fordítás is készül, hiszen az eredeti szövegkönyvek a legritkább esetben vannak meg.

Pár éve, 2019-ben történt meg először hazánkban, hogy a legismertebb magyar szinkronszínészek közösen álltak ki, hogy felhívják a figyelmet a szinkronszakma aránytalanságaira, az alulfizetettségre. A Szídosz-Szinkron Alapszervezet elnöke akkor úgy fogalmazott: kínai munkaerőként vannak jelen a szakmában, és most is ezzel a hasonlattal élt: – Annak ellenére, hogy kis mértékben növekedtek a szinkrongázsik, továbbra sem látom a komoly összefogás esélyét a színésztársadalomban – fejtette ki Rajkai Zoltán. – Nehéz ez, hiszen a szinkronmunkákra jellemzően egyénenként és egyéni vállalkozóként szerződtetik a magyar színészeket.

– A magyar szinkrongázsik jóval alulmaradnak az európai bérezéshez képest, ugyanakkor a hazai szinkron helyzete tényleg siralmasnak mondható: talán nincs is olyan szolgáltatás Magyarországon, ami órabérre lebontva ennél olcsóbb volna. Pedig különleges kompetenciák kellenek hozzá. A bérek csak nagyon kis mértékben mozdultak előre az évtizedekkel ezelőtti összegekhez képest. – Ez az aránytalanság, ha nem is ekkora mértékben, de alapvetően jellemző a magyar színház, talán valamennyire a film világára is. Nincs díjazva a tehetség, a kitartás, a tapasztalat – mondta Rajkai Zoltán, aki szerint a reklámok és a hangoskönyvek felmondásáért viszont arányosabb összeget kapnak.

A kérdésre, van-e rá esély, hogy egy új streamingszolgáltató esetében előnyösebb helyzethez jutnak a szinkrongázsik ügyében, a színművész kétkedő választ adott: – Sajnos nagyon kis mértékű a gázsiemelkedés, mert a szinkronstúdiók a piaci versenyben egymás alá ígérgetnek a megrendelőknek, alacsonyan tartják a béreket, ahelyett hogy összefognának és közösen védenék az amúgy is labilis szinkronszakma érdekeit. Úgy látom, jelenleg a szinkrondramaturgoknak van jobb pozíciójuk magasabb béreket kialkudni, mert kevesebben vannak és a növekvő filmmennyiség miatt náluk munkaerőhiány kezd kialakulni. Az biztos, hogy egyre több és több a munkánk, a streamingszolgáltatók folyton bővítik a kínálatukat, rengeteg igényes film és sorozat készül. Ugyanakkor továbbra is bizonytalan, származik-e a színészeknek, szinkronrendezőknek, hangmérnököknek és minden szinkron szakmában dolgozónak bárminemű előnyünk egy újabb piaci résztvevő jelenlétéből – vélekedett Rajkai Zoltán.

Feltehetően a hazai szinkronszakma egyezményes tiltakozása és munkamegtagadása ellenére is akadna olyan, aki elvégzi a munkát, hiszen az képesítést hivatalosan nem igényel. Csakhogy mindez a minőség rovására megy, a világviszonylatban is kiemelkedő magyar szinkron elsilányulásához vezet. Érdemes figyelemmel követni az új streamingszolgáltató tevékenységét, most még találkozhatunk kedvelt sorozataink kedvelt hangjaival.