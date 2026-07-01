Rékasi már az öngyilkosságra gondolt

A tavaly nyáron súlyos motorbalesetet szenvedett színművész még csak lábadozik műtétei után, így sem a József Attila Színházban nem állhat színpadra, sem a Barátok köztben nem forgathat. Táppénz címén 35 ezer forintot kap, ennyi a biztos bevétele, ám az utóbbi időben legalább kellemes orgánumával tud pénzt keresni: ismét szinkronizálni kezdett - írja a Blikk.