Itt tart a mesterséges intelligencia a magyar szinkronban.
Néhány éve a híres külföldi filmszínészek mellett hazánk elismert szinkronszínészei is hangot adtak elégedetlenségüknek. A szakma jelenlegi helyzetéről Rajkai Zoltán színművészt kérdeztük.
Egységes szabályozással könnyebb lenne a szinkronszínészek élete is - véli Rajkai Zoltán. A színész és szakszervezeti vezető lehetetlen online próbák mellett morális dilemmákról is mesélt.
Felemelték a szavukat a Bosszúállók című film magyar hangjai. Állítják, a bérezésük nevetségesen alacsony, miközben évek óta téma, hogy szükség van-e egyáltalán szinkronizált filmekre.
A tavaly nyáron súlyos motorbalesetet szenvedett színművész még csak lábadozik műtétei után, így sem a József Attila Színházban nem állhat színpadra, sem a Barátok köztben nem forgathat. Táppénz címén 35 ezer forintot kap, ennyi a biztos bevétele, ám az utóbbi időben legalább kellemes orgánumával tud pénzt keresni: ismét szinkronizálni kezdett - írja a Blikk.
Az egykor legendás magyar szinkron idén nyolcvanéves, azonban az elmúlt évek során – részben a világgazdasági válság hatására – sokat romlott a minőség, amely a közönség nemtetszését is kiváltotta. A szinkronszínészek egy szakmai szervezet létrehozására törekednek.