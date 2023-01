Juhász Dániel;

oktatás;Magyarország;levél;tankerület;pozitív minta;

2023-01-26 06:45:00

Országszerte sztrájkolnak a tanárok, de a szombathelyi tankerület ukázba adta, hogy most már pozitív hírekkel kell szolgálniuk

Heti rendszerességgel vár jó hírekről szóló beszámolókat a Szombathelyi Tankerületi Központ a köznevelési intézményektől.

Egy lapunkhoz eljutott tájékoztató levél szerint a tankerület januártól kér minden héten adatszolgáltatást az intézményekben folyó, „a nevelő-oktató munkához kapcsolódó pozitív tartalmú eseményekről, amelyek esetleg a sajtóban is megjelenhetnek”. Példákat is hoztak arra, mit várnak el: versenyeredményekről, kitüntetésekről, egyéb elismerésekről, pedagógia-szakmai sikerekről, fejlesztésekről szóló jelentéseket, de szívesen fogadnak egyes tanulókat, kollégákat érintő, pozitív visszhangú történésekről, vagy az iskolák közösségi, művészeti aktivitásához köthető híreket is.

Mindeközben országszerte sztrájkolnak a pedagógusok, egy szombathelyi iskolában a tanárok kétharmada szüntette be a munkát. Lapunk információi szerint más tankerületekben is felmerült a pozitív hírek gyűjtésének ötlete.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivője, Nagy Erzsébet ugyanakkor azt mondta a Népszavának, ő is hallott hasonló ötletelésről, de nem gondolta volna, hogy valahol már utasításba is adták az iskoláknak, hogy a jó híreket jelentsék a tankerületnek. - Nekem erről az egykori szocialista brigádnaplók jutnak eszembe – tette hozzá.

Az érdekvédő emlékeztetett arra is, hogy miközben a tankerületek örömteli eseményekről várnak beszámolókat, van, ahol megtiltották, hogy a pedagógusok a sztrájkról tájékoztassák a sajtót és a nyilvánosságot. A PDSZ és a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) január 23-ától hirdetett egy héten át tartó országos munkabeszüntetést, amelyhez az érdekképviseletek szerint már több száz iskola és mintegy tízezer sztrájkoló csatlakozott az elmúlt napokban – annak ellenére is, hogy a tankerületek különböző eszközökkel igyekeznek akadályozni a sztrájkot. Szatmári Márta, a PSZ Komárom-Esztergom megyei elnöke például arról számolt be lapunknak, hogy a tatai Kőkúti Általános Iskolában a tantestület 90 százaléka kezdett sztrájkba, mire az intézményvezető - feltehetőleg felsőbb utasításra - a jogszabályi előírásokat figyelmen kívül hagyva, az utolsó pillanatban tanítás nélküli munkanapot rendelt el.

A PDSZ és a PSZ sztrájkbizottságát csütörtökre hívta egyeztetésre Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár.