2023-01-26 19:08:00

Csányi Sándor: nem hiszem, hogy jó hazafi, aki a zárt kapus büntetést kockáztatja

AZ MLSZ elnöke reményét fejezte ki, hogy sikerül meggyőzni a döntéshozókat: a Nagy-Magyarország jelképként való használata nem tekintendő kirekesztő megnyilvánulásnak

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke szerint könnyen súlyos következményekkel járhat, ha a szurkolók a válogatott mérkőzésein bármilyen formában megjelenítik Nagy-Magyarországot, de a háttérben továbbra is azon dolgozik, hogy a jelkép kerüljön le a tiltólistáról.

A sportvezető a Nemzeti Sport honlapján csütörtökön kifejtette: nem gondolja, hogy az általa irányított szervezet a kérdésben megalkuvó lenne, illetve bárki megkérdőjelezhetné a bátorságát, amellyel illetékes helyeken kiáll a jelkép használatáért, de ebben az ügyben is, mint megannyi másban,

- nyilatkozta.

Kiemelte: az MLSZ a hazai mérkőzéseken a Nagy-Magyarország térkép használatát minden korlátozás nélkül és minden formában - sálon, zászlón, molinón - engedélyezi, viszont a nemzetközi meccsekre az azokat rendező szervezet, így esetükben az európai szövetség, az UEFA által követett gyakorlat érvényes. Hozzátette: az angolok elleni meccs után kapott egy plusz egy felfüggesztett zárt kapus mérkőzésre vonatkozó büntetés ismeretében, valamint a szerbek elleni Eb-selejtező találkozó előtt „nyilvánvaló, hogy ennek a jelképnek a használata kapna akkora nemzetközi figyelmet, ami könnyen súlyos következményekkel járhat”.

Csányi Sándor a jövőt illetően azonban reményét fejezte ki, hogy sikerül meggyőzniük a döntéshozókat arról, hogy a Nagy-Magyarország jelképként való használata nem tekintendő kirekesztő megnyilvánulásnak. Ezt tavaly októberben már az UEFA-nak is igyekeztek elmagyarázni, egy konkrét ügy kapcsán benyújtott beadványban.

„A folyamatban lévő ügyektől függetlenül én magam is kezdeményeztem olyan megbeszéléséket, amelyek egyértelműen tisztázzák, hogy az UEFA engedélyezi vagy tiltja, hogy megjelenjen a Nagy-Magyarország ábrázolás a lelátón” - közölte. Csányi Sándor kiemelte: az a célja, hogy az európai szövetség, valamint a FARE szervezet (Football Against Racism In Europe) is vegye le a tiltólistájáról a Nagy-Magyarország jelképet - olvasható a magyar állami hírügnyökség, az MTI beszámolójában.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese legközelebb március 23-án Észtország ellen lép pályára a Puskás Arénában, ahol négy nappal később Bulgáriával szemben megkezdi Eb-selejtezős szereplését.