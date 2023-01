Á. Z.;Sz. Zs.;

gyilkosság;erőszak;Egyesült Államok;rendőrök;büntetőeljárás;brutalitás;videofelvételek;Memphis;Tyre Nichols;

2023-01-28 09:13:00

Újra halállal végződő brutális rendőri fellépés sokkolja az Egyesült Államokat

Nyilvánosságra hozták a videófelvételeket arról a január eleji memphisi incidensről, amelyben rendőrök intézkedés közben halálra vertek egy férfit. Az áldozat, a 29 éves Tyre Nicholsés az intézkedő öt rendőr is fekete, a rendőröket elbocsátották, gyilkosság és más bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult ellenük. Több amerikai városokban tüntetéshullám indult a rendőri erőszak ellen.

Döbbenetet és felháborodást keltett az Egyesült Államokban az a még január 7-én történt rendőri intézkedés a Tennessee állambeli Memphisben, amelyben életét vesztette egy 29 éves fekete férfi, Tyre Nichols.

Öt memphisi rendőr – Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin és Desmond Mills Jr. – január 7-én este figyelmetlen vezetés miatt állították meg későbbi áldozatukat, a 29 éves Tyre Nicholst. A férfi vitába szállt a rendőrökkel, megpróbált elfutni, de fizikai erővel feltartóztatták. Ekkor súlyos sérüléseket szenvedett. Miután a férfi légzési nehézségekre panaszkodott mentőt hívtak hozzá, kórházba már válságos állapotban került, majd három nappal később meghalt. A helyi rendőrfőkapitány elmondta, hogy eddig semmilyen bizonyítékot nem találtak a rendőri fellépés okára, és arra sem, ami alátámasztotta volna, hogy Tyre Nichols gondatlan járművezetői magatartást tanúsított volna. Az öt rendőr fekete, ugyanúgy, ahogyan az áldozatuk is az volt.

Az esetről készített testkamerás és térfigyelő kamerás felvételeket pénteken este hozták nyilvánosságra. Tanúságuk szerint a rendőrök, miután megállították Tyre Nichols autóját, előrántották fegyvereiket, hogy kiszállásra kényszerítsék a sofőrt, majd kirángatták a volán mögü és a földre teperték a férfit. Tyre Nichols ekkor azt mondta: – Csak próbálok hazamenni, nem csinálok semmit. Erre válaszul az egyik rendőr paprikasprayt fújt az arcába, a férfi pedig felállt és menekülni kezdett. Utolérték és elkapták, utána kezdődött a szitokszavakkal kísért verés, amely alatt Tyre Nichols már az édesanyjáért könyörgött. A rendőrök elektromos sokkolót használtak, tonfával mérték rá a csapásokat, négy perc alatt legalább kilencet, ketten pedig rugdosták is az áldozatukat, aki már a földön feküdt. Mentőt hívtak hozzá, több mint húsz percet kellett várni rá.

Tyre Nichols családjának ügyvédei a boncolás eredményéről közzétett közleményében hangsúlyozták, hogy a férfi „súlyos bántalmazás okozta kiterjedt vérzéses sérüléseket szenvedett”.

A videók péntek esti közzététele után a Shelby megyei seriff hivatalának két elöljáróját a hatósági vizsgálat idejére kényszerszabadságra küldték. És úgy tűnik, a minneapolisi fekete férfi, George Floyd 2020. május 25-i meggyilkolása után az Egyesült Államok újra felbolydult, a CNN szerint Memphisben és New Yorkban és számos nagyvárosban tüntetések kezdődtek a rendőri erőszak ellen. Cerelyn J. Davis, Memphis rendőrfőnöke – első fekete nő, aki rendőrfőnök lehet a város történetében – az öt járőr cselekedetét „kegyetlennek, hanyagnak és embertelennek” nevezte, valamint arra kérte az afroamerikai többségű nagyváros lakosait, hogy békésen tiltakozzanak. A városban pénteken, a videók közzétételét követő tüntetésen nem történt atrocitás, viszont a New York-i Times Square-en viszont három tüntetőt is letartóztattak a . Ott az egyik letartóztatott ráugrott egy rendőrautó motorháztetejére, majd betörték a szélvédőt. Ellene garázdaság miatt indult eljárás. A másik két letartóztatással kapcsolatban további részletek nem árultak el a hatóságok, de a hírek szerint néhány kisebb ősszetűzés máshol is volt a városban a rendőrök és a tüntetők között. Los Angelesben a rendőrség és a tiltakozók között szintén feszültség alakult ki./

Előző nap a hatóságok már bejelentették, az öt rendőrt még a múlt héten elbocsátották. Önként jelentkeztek a rendőrségen jelenleg hárman őrizetben vannak, kettejük, Justin Smith és Desmond Mills Jr kifizette a kirótt 250 ezer dolláros óvadékot. Társaik közül ketten 350 ezer, egyikük 280 ezer dolláros óvadék fejében védekezhetne szabadlábon.

Az öt rendőr ellen a vád másodrendbeli gyilkosság, súlyos testi sértés, emberrablás minősített esete, hivatali kötelesség megsértése, valamint hatósági elnyomás. A másodrendbeli gyilkosság (second-degree murder) jelentése az Egyesült Államokban szövetségi államonként változik, Tennessee-ben nagyjából szándékos emberölésnek felel meg, 15-től 60 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtják.

Tyre Nicgols édesanyja úgy nyilatkozott, nem tudta megnézni a fia megveréséről készített videókat. – Nem akarom, hogy városaink lángba boruljanak, mert a fiam nem ezt képviselte – mondta a gyászoló nő.

Megszólalt az ügyben Joe Biden is. Az elnök pénteken közleményt adott ki arról, hogy beszélt az áldozat szüleivel. Figyelmeztette azokat, akik igazságot követelnek, hogy ne válasszák az erőszak és rombolás útját, mert az erőszak soha nem elfogadható. Felhívta a figyelmet, hogy a döntéshozóknak mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a büntető igazságszolgáltatás rendszere méltányos és pártatlan legyen, valamint egyenlő elbírálásban részesítsen mindenkit, figyelembe véve az emberi méltóságot.