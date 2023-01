MTI-Népszava;

infláció;Standard & Poor's;leminősítés;hitelminősítők;gazdasági helyzet;

2023-01-28 09:16:00

A Standard & Poor’s is leminősítette Magyarországot

A fő okok között van a tartósan magas infláció, a forintárfolyam ingadozása, az emelkedő energiaárak, a bizonytalan gazdasági kilátások és az egyelőre nem érkező uniós források.

Az eddigi BBB-ről BBB mínuszra minősítette le Magyarországot a Standard & Poor’s pénteken késő este – írja a Portfolio a hitelminősítő cég honlapján közzétett döntésről, megjegyezve: ugyan ezzel még mindig a befektetésre ajánlott kategóriában vagyunk, de már csak egy fokozattal annak határa felett. Az S&P Global Ratings lépésével egy több mint tízéves pozitív tendencia tört meg, utoljára ugyanis 2012 novemberében volt példa arra, hogy leminősítse Magyarországot a három nagy hitelminősítő valamelyike.

A leminősítés indoklása között szerepel, hogy a tartósan magas infláció, a forintárfolyam ingadozása és a külső nyomás arra kényszerítette a Magyar Nemzeti Bankot, hogy jelentősen szigorítsa monetáris politikáját, miközben a magas energiaárak, a bizonytalan gazdasági kilátások és emelkedő kamatkiadások a magas adósságállomány mellett nyomást helyeznek a költségvetésre. Ráadásul továbbra is bizonytalan az uniós források sorsa.

Az S&P ugyanakkor az újabb negatív osztályzat mellé „stabil kilátást” is adott, mert a cég szerint „a magyar gazdaság elkerülheti a jelentős visszaesést a következő két évben, illetve kezelni tudja majd az orosz-ukrán háborúból fakadó kockázatokat annak ellenére is, hogy a fiskális és monetáris politika rugalmassága is problémát jelenthet”. Az S&P szakemberei arra számítanak, hogy a kormány fokozatosan csökkenti majd a költségvetési hiányt a következő években. Ugyanakkor további leminősítés jöhet, ha az EU jelentősen csökkenti a Magyarországnak járó forrásokat, illetve az energiaszállítás bizonytalanná válik.

Az állami hírügynökség szerint a S&P Global Ratings idei felülvizsgálati menetrendjében Magyarország a pénteki osztályzati elbírálás után július 7-én, majd december 8-án szerepel ismét. A Fitch Ratings, miután a múlt héten negatívra módosította a magyar adósosztályzat kilátását, legközelebb június 23-ra, utána december 15-re jelölte ki a magyar szuverén osztályzatok idei vizsgálati időpontjait. A Moody's 2023-ra szóló felülvizsgálati menetrendjében Magyarország először március 3-án, majd szeptember 1-én kerül sorra.