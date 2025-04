Felminősítették Görögországot

A költségvetés kiegyensúlyozásában elért eredményekre hivatkozva tovább javított Görögország hitelminősítésén a Moody's.A világ legnagyobb hitelminősítő csoportja péntek éjjel, az európai és az amerikai piaci zárások után Londonban közölte, hogy a görög államkötvény-besorolást az eddigi "Caa3"-ról két fokozattal "Caa1"-re javította, és az új osztályzatra stabil kilátást adott.A "C" a Moody's osztályzati módszertanában a legrosszabb adósbesorolás, de az ennél négy osztattal magasabb "Caa1" is még több fokozatnyira van a már befektetési ajánlású "Baa" sáv aljától, és továbbra is rendkívüli kockázatokra figyelmezteti a befektetőket.