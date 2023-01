MTI-Népszava;

Spanyolország;Egyesült Államok;kokain;Kanári-szigetek;kábítószerfogás;

2023-01-28 16:53:00

Elszállt az Orion, négy és fél tonnás kokainfogás a Kanári-szigeteknél

A togói teherhajó teljes legénységét őrizetbe vették a spanyol hatóságok.

Latin-Amerikából érkezett a Kanári-szigetek partjaihoz az a togói zászló alatt közlekedő teherhajó, amelynek rakteréből 4,5 tonna kokaint foglaltak le spanyol hatóságok. A rendőrség a szombati sajtótájékoztatóján ismertette, hogy több mint két éve figyelték az Orion V nevű hajót.

Ugyan az elmúlt években többször is átkutatták a nyomozók az Oriont, de eddig a megfelelő bizonyítékaik ellenére nem sikerült a fedélzeten kábítószerre bukkanniuk. Az áttörést egy légi egység érte el most kedden, ugyanis a hajó élő állatokat szállított a Közel-Keletre, a kokaint pedig az állatok etetéséhez használt silókban rejtették el, ahol az újabb rendőri akció során meg is találták.

Az akcióban a hajó teljes, 28 fős legénységét őrizetbe vették. A spanyol bűnüldöző szervek mellett az amerikai kábítószer-ellenes hatóság (DEA), a togói rendőrség is részt vett. Január közepén egy ugyanekkora és szintén togói zászló alatt hajózó teherszállítón ugyanekkora mennyiségű kokaint találtak, ugyancsak a Kanári-szigetek közelében. Így januárban a spanyol hatóságok összesen 9 tonna kokainfogással büszkélkedhetnek.