2023-01-30 12:29:00

Mégis találtak pénzt a rekonstrukcióra, felújítják a beázott békásmegyeri elitgimnáziumot

Bár a Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium felújítását elhalasztották Lázár János minisztériumának őszi közlése szerint, a Klebelsberg Központ 90 millió forintot biztosít a lapos tető felújítására és a tönkrement felszerelések cseréjére.

Mégis felújítják a beázott Békásmegyeri Veres Péter Gimnáziumot, a Klebelsberg Központ 90 millió forintot biztosít a lapos tető felújítására és a tönkrement felszerelések cseréjére – írja a Telex az Óbudai Hírek cikke alapján.

Mint arról a Népszava is beszámolt, január közepén került egy videofelvétel, amelyen az látható, amint az ország egyik legjobb középiskolájában a lyukas plafonból a földre csöpög a víz.

Az iskola igazgatója a Telexnek azt írta, sajnos tényleg beázott az iskola a lapos tető szigetelésének hibája miatt. „Ma a reggeli órákban az érintett tetőszakaszt lefóliázták. Most már »csak« az épületbe eddig bejutott víz csöpög. A tető javítása az eső elállta után – reményeink szerint holnap – kezdődhet meg. A beázás az első emeletről átterjedt a földszinten lévő könyvtárra is, de az állomány nem sérült” – tette hozzá.

A beázás megszüntetésére 90 millió forintot biztosít a Klebelsberg Központ, ami fedezi a tető felújítását, az álmennyezet cseréjét, a vizes blokkok festését, valamint a tönkrement lámpatestek cseréjét.

Mint arra lapunk is felhívta a figyelmet korábban, „érdekesség”, hogy korábban a gimnázium is az elhalasztott állami beruházások közé került. Lázár János tárcája ősszel egy írásbeli kérdésre egy 117 tételből álló listát küldött, amely közt szerepel a békásmegyeri Veres Péter Gimnázium teljes körű rekonstrukciójának elhalasztása is. Eközben a Budai Várra cirka 340, az atlétikai centrumra 211, vagy éppen a 2 ezer év alatt megtérülő Budapest-Belgrád vasútvonalra 750 milliárd forintot költ el a kormány.