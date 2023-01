P. L.;

Silvio Berlusconi;labdarúgás;Juventus;Monza;prostituáltak;

2023-01-30 14:30:00

Berlusconi egy busznyi örömlányt ígért csapatának, a Juventus legyőzése után sorra jönnek a telefonok, hogy tartsa a szavát

Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.

Sajátos ügy miatt szegeződnek a tekintetek Silvio Berlusconi korábbi olasz miniszterelnökre, egyben jelenlegi szenátorra és a Forza Italia elnökére. A botrányairól egyébként is széles körben ismert politikus ugyanis egy decemberi karácsonyi bulin egyebek között azzal bíztatta az olasz élvonalban szereplő, és egyben az érdekeltségében lévő Monza labdarúgóit, hogy ha legyőznek egy sztárcsapatot, rendelkezésükre bocsát egy busznyi prostituáltat.

E rendkívüli motivációnak valószínűleg azért érezte szükségét a korábbi olasz kormányfő, mert a Monza idén először szerepel a Serie A-ban.

S láss csodát, a bravúr csakhamar össze is jött: a Monza tegnap Patrick Ciurria és Dany Mota találataival idegenben 0-2-es győzelmet aratott a Juventus felett, a tabellán ezzel 11. helyre felhúzva az újonc csapatot. Ennek megfelelően rögvest Berlusconira is terelődött a figyelem, hogy vajon állni fogja-e a szavát a busznyi örömlányt illetően.

A Football Italia felidézi, hogy politikai ellenfelei persze élesen bírálták Berlusconit a szexista bíztatás miatt, mire a veterán, 86 éves politikus a humorérzék teljes hiányával vádolta meg őket. Vicc-e avagy sem, Berlusconit most egyre többen kérik számon: a La Repubblicának el is ismerte, hogy több mint százan hívták már fel telefonon azzal, hogy teljesítse az ígéretét. Az azonban egyelőre nem világos, hogy így is tesz-e.

A csapat mindenesetre a Twitteren ugyancsak a nevezetes ígéretre emlékeztetett: