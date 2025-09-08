A Red Bull négyszeres világbajnoka az idén remeklő McLaren két versenyzője előtt futott a célba.
Az Olasz Nagydíj időmérő edzésének dobogóján a címvédő Max Verstappen, a Red Bull kétszeres világbajnoka az itáliai istálló versenyzői közé szorult.
Az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó.
Monzai győzelmével 116 pont előnyre tett szert hét versenyhétvégével az idény vége előtt.
A Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1 szombati időmérő edzésén.
Az Olasz Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.
A legjobb időt az egyéni világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, megelőzve csapattársát, a finn Valtteri Bottast.
Mindkét Ferrari kiesett, azonban az Alpha Tauri révén így is hazai siker született Monzában.
Mellőle csapattársa, a finn Valtteri Bottas rajtolhat majd a második kockából, míg a harmadik pozícióból Carlos Sainz, a McLaren spanyol versenyzője vághat neki a futamnak.
A brit Lewis Hamilton lett a második, míg a Red Bullal versenyző, thaiföldi Alex Albon a harmadik.
Kettős Mercedes-sikerrel ért véget a Forma–1-es Olasz Nagydíj vasárnap a győztes Lewis Hamilton átvette a vezetést a világbajnoki pontversenyben.
Lewis Hamilton rajtolhat az élről a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, miután a meglehetősen kaotikusra sikerült esős időmérő edzésen nem talált legyőzőre. Bár a brit mögött a Red Bullok végeztek, rajtbüntetésük miatt a 2. helyről Lance Stroll rajtolhat majd - írja az f1vilag.hu.
Az Olasz Nagydíj időmérőjének keresztbe tett az időjárás, Monzában megállíthatatlanul esik, az F1-esek a garázsban várnak - írja a vezess.hu.
Mercedes-fölényt hozott a pénteki első szabadedzés a Forma-1-es Olasz Nagydíjon: a legjobb időt a brit Lewis Hamilton autózta, míg a második csapattársa, a finn Valtteri Bottas lett.
Hatvanhatodik alkalommal látogat a Forma-1-es világbajnokság mezőnye Monzába a hétvégi Olasz Nagydíj alkalmával. A legendás versenyhelyszín a sorozat 1950-es elindulása óta csupán egyszer, 1980-ban nem szerepelt a versenynaptárban, s az utóbbi hónapok baljós hírei után úgy tűnik, a sportág és a pálya közös története a jövőben is tovább íródik. Lewis Hamilton zsinórban harmadszorra győzne Olaszországban, ahol ezúttal is csapattársa, Nico Rosberg állíthatja meg a diadalmenetet.
Lewis Hamilton, a Mercedes pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Olasz Nagydíjat, amelyen csapattársa, az összetettben vezető német Nico Rosberg második lett, így 29-ről 22 pontra csökkent az előnye brit riválisával szemben.
Noha továbbra is a Mercedes uralja az idei Formula 1-es világbajnokságot - ráadásul a két pilóta, Nico Rosberg és Lewis Hamilton küzd a vb-címért egyéniben -, a legendás monzai pályán ennek ellenére a Ferrari jövője izgat szinte mindenkit.