Ha Olasz Nagydíj, akkor Monza

Hatvanhatodik alkalommal látogat a Forma-1-es világbajnokság mezőnye Monzába a hétvégi Olasz Nagydíj alkalmával. A legendás versenyhelyszín a sorozat 1950-es elindulása óta csupán egyszer, 1980-ban nem szerepelt a versenynaptárban, s az utóbbi hónapok baljós hírei után úgy tűnik, a sportág és a pálya közös története a jövőben is tovább íródik. Lewis Hamilton zsinórban harmadszorra győzne Olaszországban, ahol ezúttal is csapattársa, Nico Rosberg állíthatja meg a diadalmenetet.