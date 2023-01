Késes támadás történt a brüsszeli metrón

Népszava-MTI;

A támadó egyelőre ismeretlen okból egy nőt és két férfit sebesített meg, egyiküket súlyosabban.

A belga rendőrség letartóztatott egy személyt, aki hétfőn egy brüsszeli metróállomáson elkövetett késes támadásért felelős; a támadásban egy ember megsebesült, állapota egyelőre ismeretlen – adta hírül a hétfő este a Reuters. A történtekről bővebben írt a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap hírportálja, úgy tudják, egy nő az áldozat, akit még a szerelvényen sebesített egy férfi.

A lap szerint az uniós intézményeknek is helyet adó Schuman téri metróállomáson fogták el a férfit a rendőrök. – Egy férfi a kezében késsel járkált a brüsszeli városközpont felé tartó metrószerelvényen, majd megszúrt egy nőt, amikor az ki akart szállni az állomáson. A férfi ezután az állomásra szaladt, ahol valószínűleg egy babakocsis nőt is megpróbált megtámadni – írták.

Ugyanakkor a Twitteren több felvétel is megjelent. Eirini Zarkadoula egy görög tudósító szerint egy nőt és két férfit sebesített meg a késelő, egyiküket súlyosabban. Jack Parrock brit újságíró arról számolt be, hogy két embert kórházba szállítottak, egy nőt pedig könnyű sérüléssel láttak el. – Láttam, hogy egy srácot vállon vagy hátba szúrtak, egy férfi megúszta egy kisebb vágással a felkarján, a nőnek pedig a kezén lévő sebet kezelték az orvosok.

A rendőrség a gyanúsított előállítását követően az állomást lezáratta, a metró ezen a szakaszon azóta nem közlekedik.

One young man has been injured in a knife attack at Schuman station in Brussels.



The attacker has been arrested by police as per the picture.



Witnesses say he started the attack on a metro train and then ran through the station even attempting to attack a woman with a pram. pic.twitter.com/zFujVGH9hX