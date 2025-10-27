Vitézy Dávid is nemet mondott Baranyi Krisztina kezdeményezésére.
A támadásokban legkevesebb egy ember életét vesztette. Harkivban is robbanásokat lehetett hallani.
A támadó egyelőre ismeretlen okból egy nőt és két férfit sebesített meg, egyiküket súlyosabban.
Nem várt helyen lehet pancsolni, kár, hogy ezzel lényegében életveszélyessé válik a közlekedés.
Öt ember állapota súlyos, de nem életveszélyes. A rendőrség továbbra is nagy erőkkel keresi az elkövetőt.
Magyarország rendszerváltás utáni első köztársasági elnökéről 2016-ban nevezték el a XIII. kerületben az Árpád híd pesti hídfőjénél fekvő területet, ahol szobrot is állítottak az emlékére.
A 24 éves férfi annyira megharagudott kollégájára, hogy többször is megszúrta. Szinte azonnal jöttek érte a rendőrök.
Rövid időre lezárták és kiürítették péntek reggel a London belvárosában lévő Charing Cross metró- és vasútállomást, ahol egy ember a sínekre ment, és azt állította, hogy pokolgép van nála. Az illetőt a brit közlekedési rendőrség (BTP) néhány perc alatt őrizetbe vette. Nem sokkal későbbi tájékoztatása szerint a férfi mentális zavarokkal küszködik, és semmiféle robbanószerkezet nem volt nála.
Az Átlátszó írt először még februárban az ügyről, miszerint A hármas metró üzemszünetéből is profitálhat Habony izraeli barátjának cége. A Heti Válasz most azt írja: bizonyítékokat is szerzett arra, hogy a Princess pékséglánc tulajdonosainak privatizálják a Puskás Ferenc Stadion metróállomást és a fölötte lévő Stadionok irodaházat.