Pokolgéppel fenyegetőzött, kiürítettek egy londoni metróállomást (videó)

Rövid időre lezárták és kiürítették péntek reggel a London belvárosában lévő Charing Cross metró- és vasútállomást, ahol egy ember a sínekre ment, és azt állította, hogy pokolgép van nála. Az illetőt a brit közlekedési rendőrség (BTP) néhány perc alatt őrizetbe vette. Nem sokkal későbbi tájékoztatása szerint a férfi mentális zavarokkal küszködik, és semmiféle robbanószerkezet nem volt nála.