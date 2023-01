Gy. D.;

öngyilkos merénylet;Pakisztán;áldozatok;mecset;Pesavar;

2023-01-31 08:17:00

Jelentős mértékben nőtt a pakisztáni mecsetben elkövetett öngyilkos merénylet halálos áldozatainak száma

Az elmúlt időszak egyik legsúlyosabb pakisztáni merényletében legalább 87 ember lelte halálát, és 57 ember sebesült meg, közülük heten válságos állapotban vannak.

Jelentős mértékben, 87-re nőtt kedden az északnyugat-pakisztáni Pesavar egyik mecsetében elkövetett öngyilkos merénylet halálos áldozatainak száma – derül ki a Reuters hírügynökség híréből.

Mint arról a Népszava is beszámolt, hétfőn egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a mecsetben, amelyben mintegy 300 ember tartózkodott éppen. A robbanás erejét jól mutatja, hogy – mint az a The Guardian beszámolójából kiderül – az épület mennyezete és egyik fala is beomlott. A merénylet Pesavar kiemelt biztonságú részén történt, abban a térségben, ahol a rendőrkapitányság és egyebek között a terrorellenes részleg is található. Azt továbbra sem tudni, miként sikerült ide bejutnia a támadónak.

A Reutersnek egy kórházi illetékes elmondta, hogy legalább 87 ember vesztette életét, és további 57 sebesült meg, közülük heten súlyosan.

Bár a merényletért korábban a pakisztáni tálibok egyik „parancsnoka” vállalta a felelősséget, a Tehrík-e-Talibán Pakisztán (TTP) később azt közölte, hogy irányelveivel ellentétes támadások végrehajtása vallási helyeken.

Médiumok azonban felhívják a figyelmet arra, hogy a pakisztáni tálibok korábban számos brutális támadást hajtottak végre az országban, és az elmúlt időszakban fokozták támadásaikat.