2023-01-31 16:09:00

Még nincs jogerős ítélet, de az állami média már bűnözőnek nevezte Varju Lászlót

Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon egy jogerősen elítélt fideszes politikust illettek-e valaha ezzel a jelzővel.

Az M1 Híradóban is beolvasták és a hirado.hu oldalon is közzétették az MTVA közleményét arról, hogy szerintük mostantól Varju Lászlónak papírja van arról, hogy bűnöző. Az állami televízió által hivatkozott ítélet nem jogerős és a DK politikusa fellebbezést nyújtott be, így a fideszes csatorna a legalapvetőbb jogi és újságírói szabályt hághatta át hírműsorával - hívta fel a figyelmet a Média1.

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy garázdaság vétségért és a választás rendje elleni bűncselekményért első fokon elmarasztalta a Gyurcsány Ferenc vezette párt alelnökét a Fővárosi Törvényszék. Az ítélet szerint az országgyűlési képviselő a 2018-as országgyűlési választás előtt „az egyik politikai párt egyéni választókerületi országgyűlési képviselőjelöltjeként találkozott egy független jelöltként induló férfival, akit a jelöltségtől a visszalépés irányába próbált terelni”. A bíróság megállapította, hogy „az elkövetés módja korrupciós jellegű volt”. A garázdaságot pedig akkor követte el a bíróság szerint, amikor 2018-ban szeretett volna behatolni az állami média stúdiójába, hogy ott felolvassa az ellenzék követeléseit.

Újságíróiskolákban tanított alapelv az ártatlanság vélelme: jogerős bírósági ítélet nélkül senki sem nevezhető meg egy bűncselekmény elkövetőjeként. Hiába van már egy elsőfokú ítélet, Varju László még mindig csak vádlott.