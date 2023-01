nepszava.hu;

oktatás;sztrájk;tanárok;kerekasztal;polgári engedetlenség;ülősztrájk;

2023-01-31 19:17:00

Tényleg országossá nőtt a mozgalom, mindenhol sztrájkoltak a tanárok, akikkel egyre több diák és szülő is szolidaritást vállalt

Gyógypedagógusok is kiálltak kollégáikért, de mivel számukra teljesen tiltott a sztrájk, így polgári engedetlenség keretében tiltakoztak. Az Egységes Diákfront bejelentette: virrasztással egybekötött „hatalmas tüntetést” szervez március 15-re.

Még nem ért véget a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete és a Pedagógusok Szakszervezete által keddre, a pedagógus tiltakozások kezdetének első évfordulójára szervezet szolidaritási rendezvények sorozata, de az már délutánra kiderült, valóban országossá terebélyesedett az a mozgalom, amelyben már egy ideje nem csak a pedagógusok vesznek részt. A jellemzően Budapesten, a nagy- és kisvárosokban az elmúlt időszakban és kedden is egyre több helyen vállaltak szolidaritást a közoktatás szereplőivel, egyben a szakképzési oktatókkal, akik szintén ezen a napon hirdettek sztrájkot.

A Mérce összefoglalója szerint az ország nyugati részén fekvő Csepregen a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola 19 tanára egész héten át sztrájkolt, így minden nap két óra elmaradt. A Kecskeméti Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola húsz tanára szüntette be a munkát, tizenhárom kollégájuk támogatta őket, hárman betegség miatt nem tudtak részt venni a sztrájkban. A székesfehérvári Hétvezér iskola 14 pedagógusa sztrájkolt.

A budapesti II. kerületi Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 20 tanára vett részt sztrájkban és polgári engedetlenségben. Az intézmény egyik tanára elmondta, a Közép-Budai Tankerületben körbejáró „lángot” is átvették a Kosztolányi Dezső Gimnáziumtól, és továbbadták a Városmajori Gimnáziumnak. A pesti oldalon, Kőbányán tíz gyógypedagógus vállalta, hogy ha polgári engedetlenség árán is, de ők kinyilvánítják, hogy teljes mértékben egyetértenek az oktatás jövőjéért folytatott harcukat. A Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és EGYMI gyógypedagógusai és konduktorai az első tanórájukat nem tartották meg, mivel a jelenlegi jogszabályok a sztrájkot számukra egyáltalán nem teszik lehetővé.

Délután A holnap ma kezdődik! címmel a Tanítanék Mozgalom és a Civil Közoktatási Platform online oktatási kerekasztal-beszélgetést tartott, amelyen a közoktatás, az együttműködés, a jog, a szerveződés, az elfogadás és a befogadás témaköreit boncolgatták. Miközben a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában az első két órában tartott sztrájkkal 18-an hívták fel a figyelmet „az oktatásban szükséges halaszthatatlan változásokra”, a szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium pedagógusai közül is csaknem szüntették be a munkát. Kőszegen a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 11 tanára sztrájkolt, Pilisvörösváron 31 tanár sztrájkolt a Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskolában. A korábbi tiltakozásokban is aktív Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tanárai és diákjai az iskola kerítését és bejáratát is az ellenállás szimbólumaival „díszítették” fel, az intézmény előtt autóval elhaladó szülők dudadszóval biztatták őket.

Tatán a Kőkúti Általános Iskola és a Fazekas Utcai Tagintézmény 48 pedagógusa folytatta a sztrájkot, amelyből az intézményvezetés a törvény által előírt elégséges szolgáltatás biztosítása érdekében 8 pedagógust visszahívott – közölte Facebook oldalán az intézmény. A Józsefváros Újság információ szerint a VIII. kerületi középiskolák is részt vettek a keddi sztrájknap eseményeiben. A Jelky András Szakgimnáziumban négy tanár, a Vörösmarty Mihály Gimnázium pedig 17 tanár sztrájkolt, hárman polgári engedetlenkedtek, öten pedig támogatták. A Tanítanék Mozgalom Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 43 pedagógusa sztrájkolt kedden.

Miskolcon autós blokádot tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Akciószövetség, a Tanítanék Mozgalom, a Civil Bázis, valamint az ADOM Diákmozgalom. A megmozduláshoz csatlakozott a KKDSZ Kulturális Szakszervezet, a Vasas szakszervezet és civilek is.

Békéscsabán az Egységes Diákfront (EDF) szervezett reggel élőláncot, ahol a jelenlévő diákok és unokáikért kiálló nagyszülők tiltakoztak. Eközben a keddi szakképzési figyelmeztető sztrájkkal párhuzamosan megalakult az EDF szakképzésben tanuló diákokat tömörítő csoportja, a Technikusok a Reformokért néven. Az Egységes Diákfront - Corvin Diákszövetség közösen szervezett demonstrációt a XVIII. kerületi Régi Külső-Pesti Tankerületi Központ elé. Továbbá az EDF adatai szerint a szolidaritási ülősztrájkon több mint 100 iskola vett részt országszerte. Az Óbudai Gimnáziumban például a diákok, míg a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium előtt a szülők tartottak ülősztrájkot. Az EDF egyik szervezője, Pirint Gergő bejelentette: március 14-én éjféltől szerveznek egy hatalmas március 15-i tüntetést a budapesti Szabad sajtó útra.