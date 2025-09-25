Kerekasztal, Klik-reform - Nincs még érdemi megegyezés

Negyedik alkalommal ülésezik kedden az orbáni oktatáspolitika elleni országossá nőtt tiltakozások nyomására, a kormány által életre hívott köznevelési kerekasztal Palkovics László oktatási államtitkár vezetésével. Bár a közoktatásban több sürgős változtatásra is szükség lenne, a fórumon eddig nem igazán születtek érdemi megállapodások, csupán elképzeléseiket vettették fel a résztvevők, egyebek mellett az iskolák mindennapi működését megnehezítő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakításával kapcsolatban - igaz, Palkovics korábban azt ígérte, a szervezetet szeptemberig úgy átszabják, hogy rá sem lehet majd ismerni.