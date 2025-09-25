A nők médiabeli jelenlétéről és szerepéről tartott előadásokat és workshopot az Egyenlítő Alapítvány. Nem meglepő módon szinte csak nők vettek részt a rendezvényen.
A Donald Trump által ígért gyors lezárás teljességgel irreális, az orosz-ukrán háborúnak nem lehet rövid úton véget vetni. Így sem valószínű, hogy az Egyesült Államok magára hagyná Ukrajnát – hangzott el egy budapesti panelbeszélgetésen.
Az iskolák esetében első lépésként a tankerületi rendszert kellene „társadalmasítani” az iskolai közösségek és a helyi önkormányzatok döntésekben való részvételének, az intézmények önállóságának biztosításával – hangzott el egy budapesti konferencián.
Megtartotta első ülését kedden az Országos Közös Akarat (OKA) és civilek – köztük szexuális bántalmazások túlélői – által életre hívott gyermekvédelmi kerekasztal, melynek célja, hogy ne fordulhassanak többé elő olyan esetek, amelyek a bicskei gyermekotthonban történtek.
Várják a pártok képviselőit is a közös gondolkodáshoz.
Az államfő szerint az elmúlt évtized „családbarát” politikája sem hozott eredményt, ezért hívta össze az úgynevezett Demográfiai Kerekasztalt.
Feladatunk, hogy elgondolkodjunk, miért nem vonzó ma a családalapítás – mondta a köztársasági elnök.
Mindkét félben megvan az akarat, hogy megoldják az ukrán oktatási törvény kárpátaljai magyarok számára hátrányos kérdéseit, ezért újra összeül az illetékes munkacsoport – közölte az ukrán nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Balog István szerint kiváló együttműködés zajlik az ukrán és a magyar hadsereg között, még ha ezt kevésszer említik is.
Gyógypedagógusok is kiálltak kollégáikért, de mivel számukra teljesen tiltott a sztrájk, így polgári engedetlenség keretében tiltakoztak. Az Egységes Diákfront bejelentette: virrasztással egybekötött „hatalmas tüntetést” szervez március 15-re.
Pintér Sándor szólt, hogy nem megy el, Csák János válaszra sem méltatta a pedagógusokat.
A józan többséget szeretnénk megszólítani – hangsúlyozta Horváth Aladár roma jogvédő, akinek kezdeményezésére társadalmi platform alakult a gyűlöletpolitika ellen.
Nem vesz részt a közeljövőben létrejövő Köznevelés-stratégiai Kerekasztal munkában hét pedagógus-szakszervezet - az erről szóló megállapodást csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón írták alá a tömörülések képviselői.
A találkozó résztvevői megértették, hogy ha folyton újrakezdjük, akkor abból nem lesz semmi – állítja az ellenzéki pártok mindegyikét egy asztalhoz ültető egészségügyi szakértő, Kincses Gyula.
A kormányt hidegen hagyták a Tanítanék Mozgalom követelései, így jövő hét szerdán országos munkabeszüntetésekre kerülhet sor, az akciót egyre több iskola támogatja. Orbán Viktor azt hitte, mindez csak vicc, ám a tanárok azt szeretnék, hogy akik szerint gyermekeink jövője nem tréfa, menjen ki az iskolák elé, hogy közösen hívják fel ismét a kormány figyelmét arra: a 2010-ben megkezdett irány rossz.
Mikor mennek el a kormány köznevelési kerekasztalára?
Negyedik alkalommal ülésezik kedden az orbáni oktatáspolitika elleni országossá nőtt tiltakozások nyomására, a kormány által életre hívott köznevelési kerekasztal Palkovics László oktatási államtitkár vezetésével. Bár a közoktatásban több sürgős változtatásra is szükség lenne, a fórumon eddig nem igazán születtek érdemi megállapodások, csupán elképzeléseiket vettették fel a résztvevők, egyebek mellett az iskolák mindennapi működését megnehezítő Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) átalakításával kapcsolatban - igaz, Palkovics korábban azt ígérte, a szervezetet szeptemberig úgy átszabják, hogy rá sem lehet majd ismerni.
A Kard egyesület oktatásról szóló kerekasztal-beszélgetésén vett részt a kockás inges tüntetéseket szervező iskolaigazgató, Pukli István és Hiller István MSZP-s politikus is. A Teleki Blanka Gimnázium igazgatója kijelentette, hogy nem áll bele a politikába, és az Origonak beszélt arról, mit gondol Orbán reakciójáról az általa bejelentett március 30-i egy órás munkabeszüntetésre. Az oktatás témájában a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) is rendezett egy tanácskozást "Jövőnk záloga: az oktatás" címen, amin Bokros Lajos, a Modern Magyarország Mozgalom vezetője is felszólalt, és a Klik azonnali felszámolását szorgalmazta.
Kilépett a köznevelési kerekasztalból a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), míg az OECD szakértője ma kapcsolódik be a fórumba. Hazai szakemberek szerint a nemzetközi szervezet meghívása csak színjáték, a külföldi szakértőknek ugyanis semmilyen valós jogköre nincs a kormány kerekasztalánál.
Köznevelési kerekasztal alakul a felsőoktatási kerekasztal mintájára, amelyen a köznevelés aktuális kérdéseit tekintik majd át - jelentette be Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere szombaton Budapesten, miután a Nemzeti Pedagógus Karral és szakmai szervezetekkel tárgyalt.
A migráció nemzeti ügy, amelyet a Fidesz kisajátított. Erről is beszélt Mesterházy Attila azon a kerekasztal-beszélgetésen,amelyet a migrációs válságról és Európa jövőjéről rendeztek a budapesti Terror Háza Múzeumban. A beszélgetésen részt vett Schmidt Mária történész, a múzeum főigazgatója, Prőhle Gergely nemzetközi és európai ügyekért felelős helyettes államtitkár és Pető Péter, a Népszabadság főszerkesztő-helyettese is.
Vitás kérdések érdemi lezárása nélkül, de a szorosabb együttműködés ígéretével zárult a Zsidó Közösségi Kerekasztal tegnapi, több mint négy órás ülése. A zsidó szervezetek és a kormány közti egyeztetést összehívó Lázár János miniszter szerint bár minden "konfliktuspontot" érintettek, nem került szóba a Szabadság téri emlékmű, és a kormány a jelek szerint nem tágít a Sorsok Háza létrehozásától sem, de szükségük volna hozzá a hazai és nemzetközi zsidó szervezetek támogatására. Az ülésen megjelent a Mazsihisz egykori ügyvezető igazgatója, Zoltai Gusztáv is, ám ezúttal a "másik" oldalon - miniszterelnökségi főtanácsadóként.
A Zsidó Közösségi Kerekasztal rendszeres, háromhavonkénti összehívását kérik a zsidó szervezetek a kormánytól, továbbá azt, hogy az összehívást a zsidó közösség képviselői is kezdeményezhessék – tájékoztatta a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) csütörtök reggel az MTI-t.
A devizahitelekről rendeznek ma kerekasztal-megbeszélést, az egyórásra tervezett eszmecsere után Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter tart sajtótájékoztatót.