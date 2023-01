nepszava.hu;

2023-01-31 19:13:00

Lantos Csaba állítólag nyugodt hangvételű tárgyalást folytatott az önkormányzati szövetségekkel a rezsiügyekről

A tárca valamiért szükségesnek érezte kihangsúlyozni, hogy nem volt az ügyben asztalborogatás.

„A nemzetközi energiaválság mindenkit alkalmazkodásra kényszerít, megköveteli, hogy az árak és a fenntarthatóság mellett legalább egyenértékű szempontként vegyük figyelembe az ellátás biztonságát is” - jelentette ki az energetikai miniszter az önkormányzati szövetségek számára tartott keddi egyeztetésen a tárca közleménye szerint.

Lantos Csaba azt hangoztatta, a súlyos kihívásra adott választ a minisztérium kész megvitatni minél szélesebb körben annak érdekében, hogy Magyarországon megmaradjon az energiaellátás biztonsága. Itt kiemelt szempontként említette meg a lakosságnak nyújtott rezsicsökkentés fenntartását, emellett kapjanak segítséget a vállalkozások és az önkormányzatok is. Persze nem maradhattak ki a propagandaszólamok sem: előkerült az energiahordozók úgynevezett „szankciós felára” is, amely próbára tette az európai fogyasztókat, nagymértékben megnehezíti a települések helyzetét, gazdálkodását is.

- nyomatékosította a tárca.

Steiner Attila energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkár ágazati helyzetképet adva kiemelte: a jelenlegi fűtési szezonban a megtett lépéseknek köszönhetően Magyarország energiabiztonsága megoldottnak látszik, de készülni kell a következő télre is. A minisztérium azt állítja, az önkormányzati szereplők üdvözölték az egyeztetési kezdeményezést, egybehangzóan méltatták az intézményi földgázárak rögzítésének lehetőségét. A távhőszolgáltatáshoz és közvilágításhoz kapcsolódó működési, finanszírozási nehézségek mellett visszatérően említették a saját energetikai beruházásaik támogatásának és a helyhatóságoknál hiányzó energetikai szaktudás pótlásának szükségességét.

A tájékoztatás azzal zárul, hogy a tárca rendszeres kapcsolattartásra és szakmai tapasztalatcserére törekszik a helyi vezetőkkel, önkormányzati szervezetekkel.

A közleményből az nem derül ki, melyik önkormányzati szövetségek voltak jelen a keddi egyeztetésen. Ugyanakkor a rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos, Németh Szilárd által közzétett fotók tanúsága alapján részt vett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖSZ) elnöke, Karácsony Gergely főpolgármester, valamint Csőzik László, Érd ellenzéki polgármestere. A Megyei Jogú Városok Szövetségét Kaposvár polgármestere, Szita Károly képviselte.