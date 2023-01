Válaszolt Orbán Balázsnak egy EP-képviselő, szerinte az Orbán-kormányt szerencsére már senki nem veszi komolyan az Európai Unióban

Á. Z.;

Kísérte némi üzengetés a Transparency International friss korrupciós listájának a megjelenését.

Nemrég számoltunk be arról, hogy a Transparency International friss jelentése szerint 2022-ben Bulgáriát is megelőzve Magyarország lett a legkorruptabb tagállam az Európai Unióban.

Erre válaszul a Kormányzati Tájékozatási Központ kiadott egy közleményt, amely „érdekesnek” nyilvánította, hogy a Transparency International sem a brüsszeli bürokráciát, sem az Európai Parlamentet nem vizsgálta és amúgy is, ahhoz a „Soros-hálózathoz” tartozó szervezetről van szó,, amely a „dollárbaloldal” korrupciós botrányában és a brüsszeli korrupciós botrányban is nyakig benne van. Nem állta meg Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója sem, aki a Twitteren azt írta, minő meglepetés, Magyarország a lista végén szerepel egy „Soros-féle” civil szervezet rangsorban, de – tette fel a valószínűleg költőinak kérdést – van-e még valaki, aki komolyan veszi az ilyesmit.

